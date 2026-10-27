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Aydın büyükşehirde Maraş ve yönetimiyle nezaket buluşması

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve yönetim kurulu üyeleri, Özlem Çerçioğlu'nu nazik ziyarette bulunarak tebrik ve başarı dileklerini iletti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydın büyükşehirde Maraş ve yönetimiyle nezaket buluşması

Aydın büyükşehirde Maraş ve yönetimiyle nezaket buluşması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretin içeriği:

Maraş ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Çerçioğlu'nun karşılığı:

Çerçioğlu, nezaket ziyaretleri için Maraş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti ve nazik temenniler için memnuniyetini iletti.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, AYSO BAŞKANI MARAŞ VE ÜYELERİ İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, AYSO BAŞKANI MARAŞ VE ÜYELERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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