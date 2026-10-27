Aydın büyükşehirde Maraş ve yönetimiyle nezaket buluşması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretin içeriği:

Maraş ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Çerçioğlu'nun karşılığı:

Çerçioğlu, nezaket ziyaretleri için Maraş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti ve nazik temenniler için memnuniyetini iletti.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, AYSO BAŞKANI MARAŞ VE ÜYELERİ İLE GÖRÜŞTÜ