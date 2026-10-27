Aydın büyükşehirde Maraş ve yönetimiyle nezaket buluşması
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Ziyaretin içeriği:
Maraş ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.
Çerçioğlu'nun karşılığı:
Çerçioğlu, nezaket ziyaretleri için Maraş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti ve nazik temenniler için memnuniyetini iletti.
BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, AYSO BAŞKANI MARAŞ VE ÜYELERİ İLE GÖRÜŞTÜ
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