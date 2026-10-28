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Kayseri'de ilkokul öğrencilerinin gözünden Cumhuriyetin hikâyesi klipte

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 29 Ekim öncesinde ilkokul öğrencilerinin sesinden Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne uzanan duygulu bir klip paylaştı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 19:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayseri'de ilkokul öğrencilerinin gözünden Cumhuriyetin hikâyesi klipte

Cumhuriyet coşkusu okul sıralarında

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ilkokul öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan klip kamuoyuyla paylaşıldı. Çalışma, Cumhuriyet’in kuruluş hikâyesini çocukların bakış açısından anlatmayı amaçlıyor.

Çalışmanın amacı:

Hazırlanan klip ile Cumhuriyetin değerlerinin yeni nesillere aktarılması ve 29 Ekim coşkusunun öğrencilerle birlikte yaşatılması hedeflendi. Yapılan açıklamada, çalışmanın çocukların duygu ve düşüncelerini ön plana çıkaracağı vurgulandı. "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sesinde Cumhuriyet’in heyecanı, gözlerinde yarınların umudu var" ifadelerine yer verildi.

Çekim ve anlatım yaklaşımı:

Klipte Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne uzanan yolculuk, öğrencilerin gözünden anlatılıyor. Anlatımda bağımsızlık, bayrak sevgisi ve Cumhuriyet coşkusu ön plana çıkarken, çocukların samimi yorumları ve sahne tercihleri duygusal bir anlatım dili oluşturuyor.

Proje, yerel eğitimin toplumsal değerleri erken yaşta kazandırma çabası içinde atılan somut adımlardan biri olarak sunuldu. Paylaşılan klip, 29 Ekim etkinliklerine katkı sağlayacak biçimde halkın beğenisine sunuldu.

Kayseri’de ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet coşkusunu anlatan klip

Kayseri’de ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet coşkusunu anlatan klip

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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