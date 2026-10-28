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Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor, teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak'ı getirdi; yönetim imza töreninde yeni hocaya başarı diledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 20:26

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 20:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mehmet Altıparmak resmen göreve başladı

Kahramanmaraş İstiklalspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi. Kulüp, teknik direktör Ömer Faruk Mahir ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda tecrübeli çalıştırıcı ile anlaşma sağlandığını duyurdu. İmza törenine kulüp başkanı Ahmet Gülpak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı ve yeni teknik adama görevinde başarılar dilendi.

imza töreni ve yönetimin mesajı:

Yapılan resmi açıklamada, yönetim kurulunun anlaşmanın camiaya ve kulübe hayırlı olmasını temenni ettiği belirtildi. İmza töreninde birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı; yönetim, teknik kadro değişikliğinin sezon hedeflerine katkı sağlayacağı değerlendirmesini paylaştı.

Altıparmak'ın profilinde öne çıkan özellikler:

Mehmet Altıparmak, Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından biri olarak tanınıyor. 55 yaşındaki teknik direktör; Gaziantep FK, Erzurumspor ve Hatayspor gibi takımları Süper Lig'e çıkarma başarısıyla biliniyor. Altıparmak, disiplinli oyun anlayışı, hücum odaklı futbol felsefesi ve üst lig hedefi olan kulüplerde kriz yönetimi kabiliyetiyle öne çıkıyor. Kulübün kısa ve orta vadeli hedeflerine ulaşmasında tecrübeli çalıştırıcının rolü merakla bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE MEHMET ALTIPARMAK’I GETİRDİ.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE MEHMET ALTIPARMAK’I GETİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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