Isparta'da cumhuriyetin 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı

Törenin ayrıntıları:

Isparta'da Cumhuriyetin 103. kuruluş yıldönümü kutlamaları, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Isparta Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Isparta Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Ardından protokol üyeleri Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua okudu ve kabirlere karanfil bıraktı.

Gelecek program:

Kutlamalar, 29 Ekim Perşembe günü yapılacak geçit töreni ve akşam düzenlenecek fener alayı yürüyüşüyle devam edecek. Fener alayının ardından saat 21.00'de sanatçı Ebru Yaşar konser verecek.

Resmi törenler ve sivil katılımın öne çıktığı kutlamalarda il protokolü ile halk bir araya geldi.

ISPARTA'DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI ÇELENK TÖRENİYLE BAŞLADI