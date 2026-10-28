Bilecik’te 29 ekim coşkusu çelenk töreniyle açıldı

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Tören, kent merkezinde toplanan vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

törenin ayrıntıları:

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Bilecik Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Bilecik Belediyesi adına Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

katılımcılar ve akşam programı:

Törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Öte yandan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu akşam saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda sanatçı Sefo konser verecek.

BİLECİK'TE 29 EKİM KUTLAMALARI BAŞLADI