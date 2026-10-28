Eskişehir'de her cephe kırmızı-beyaz: 29 Ekim'e bayraklı hazırlık

şehrin genel görüntüsü:

Eskişehir'de Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde kent merkezinde geniş kapsamlı bir bayrak seferberliği gerçekleştirildi. Kamu binaları, iş merkezleri ve konutların dış cephelerine metrelerce uzunluktaki dev Türk bayrakları asılarak cadde ve sokaklar kırmızı-beyaza büründü.

Cadde boyunca binaların cephelerini kaplayan bayraklar, şehrin görünümünü değiştirdi; sokaktan geçenler uzun, dalgalanan kumaşların oluşturduğu birlik ve kutlama atmosferini hissetti. Bayrakların boyutu ve yerleştirme biçimi, özellikle şehir merkezindeki mimari cephelerde dikkat çekici bir görsel etki yarattı.

hazırlıklar ve uygulama:

Hazırlık kapsamında farklı noktalara asılan bayrakların çoğu metrelerce uzunluğa sahip olup, binaların cephelerinden sokağa doğru uzanacak şekilde konumlandırıldı. Uygulama, yetkili ekipler tarafından güvenlik ve estetik öncelikleri gözetilerek gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki bu yoğun bayrak uygulaması, hem resmi kutlamalara görkemli bir zemin hazırladı hem de şehirde yaşayanların ve gelen ziyaretçilerin bayram beklentisini yükseltti.

vatandaşların ilgisi ve tepkiler:

Yoldan geçen vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla bayraklarla kaplanan binaları kaydetti ve bazıları durup fotoğraf çekti. Bu görüntüler, sosyal ortamda paylaşılarak Cumhuriyet Bayramı heyecanının yayılmasına katkı sağladı.

Yetkililerce yapılan düzenlemelerle birlikte, Eskişehir'de sürdürülen bu hazırlıkların 29 Ekim tören ve kutlamalarına görsel olarak önemli bir katkı sunması hedefleniyor.

ESKİŞEHİR'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAZIRLIKLARI ÇERÇEVESİNDE KENT MERKEZİNDEKİ KAMU BİNALARI, İŞ MERKEZLERİ VE KONUTLAR DEV TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI.