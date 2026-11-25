kaza sonrası olayın genel seyri:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 EK 318 plakalı otomobil önce kaldırıma çarptı ardından yolun ortasında kaldı. Araç, yolun bir bölümünü kısmi olarak tıkadı ve olay yerinde terk edildi.

müdahale ve güvenlik çalışmaları:

Çevredeki bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını düzenledi ve araç kaldırma işlemi için çekici çağrıldı. Terk edilen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

soruşturma ve bekleyen hususlar:

Polis, sürücünün ve araçtaki yolcunun kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayın ardından bölgedeki trafik güvenliği ve aracın terk edilmesinin yol açtığı riskler yetkililerce değerlendirildi. Soruşturmanın detayları ve sorumlulukların tespiti için ekiplerin incelemesi sürüyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE İKİ ŞAHIS KAZA YAPTIKLARI OTOMOBİLİ YOLUN ORTASINDA BIRAKIP, GİTTİ. YOLU KISMİ OLARAK TRAFİĞE KAPATAN OTOMOBİL ÇEKİCİYLE KALDIRILDI.