Kayseri'de kırtasiye denetimlerinde fiyat ve sağlık vurgusu

Kayseri'de yeni eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kırtasiyelerde denetimleri yoğunlaştırdı. Denetimlerde öncelik, tüketicinin korunması amacıyla fiyat etiketleri ve sağlığa olumsuz etkisi olabilecek ürünlerin kontrolüne verildi.

denetimlerin kapsamı ve bulgular:

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalardaki kırtasiyelerde fiyat etiketleri ile kasa ve reyon fiyatları arasındaki uyuşmazlıkları, yanıltıcı indirim uygulamalarını ve sağlığa zarar verebilecek ürünleri inceledi. Yetkililer, denetimlerin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 1 aydır süregelen denetimlerde 132 firma ve 12 bin 562 ürün bakanlığa bildirildi.

tüketici bilinci ve yerel ekonomiye destek:

Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, artan talep dönemlerinde haksız fiyat artışları ve aldatıcı indirimlere karşı sıkı takip yürütüldüğünü aktardı. Dinçaslan, tüketicilere ihtiyaçlarını planlamalarını ve bilinçli alışveriş yapmalarını tavsiye ederek, 'Bilinçli tüketici istikrarlı ekonominin temelidir' mesajını yineledi. Ayrıca alışverişlerde küçük ve yerel esnafın tercih edilmesinin il ekonomisi açısından olumlu etkileri olacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların şüpheli uygulamalarla karşılaşması halinde tüketici hakem heyetleri ve ilgili birimlere başvurmalarını istedi. Denetimlerin eğitim sezonu süresince sürdürüleceği ve tespit edilen uygunsuzlukların bakanlığa raporlanmaya devam edileceği vurgulandı.

KAYSERİ'DE, TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE KIRTASİYELERDE DENETİMLER ARTIRILDI.