Kayseri'de KPSS heyecanı: adaylar okullarda gözetim altında sınava girdi

Kayseri'de KPSS oturumu gerçekleştirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 yılı KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Kayseri'de, diğer illerde olduğu gibi, saat 10.15'te başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren adaylar okullara gelerek kimlik ve belge kontrollerinin ardından salona alındı.

Sınav süreci ve uygulanan tedbirler:

Sınav öncesi görevliler adayların üzerini arayarak güvenlik kontrollerini gerçekleştirdi. Salonlara yerleştirme ve teslim prosedürleri ÖSYM kuralları doğrultusunda yürütüldü; adaylar sınav başlamadan önce son yönergeleri dinledi ve gerekli kurallara uymaları istendi.

Okul çevresinde bekleyen yakınların atmosferi:

Adayların salonlarda yerini almasıyla birlikte okul dışında yakınlarının heyecanlı bekleyişi başladı. Sınav günü boyunca okul çevresinde yoğun bir hareketlilik gözlenirken, Kayseri'deki adaylar sınav anına odaklandı. Alan bilgisi oturumu ise 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE OKUL ETRAFINDA SINAVA GİRME HEYECANI YAŞAYAN ADAYLAR, SINAV SAATİ ÖNCESİ GÖREVLİLER TARAFINDAN ÜZERLERİ ARANDIKTAN SONRA SALONDA YERİNİ ALDI.