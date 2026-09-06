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Kayseri'de KPSS heyecanı: adaylar okullarda gözetim altında sınava girdi

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Kayseri'de saat 10.15'te ÖSYM gözetiminde başladı; adaylar salona alındı, alan bilgisi 12-13 Eylül'de.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayseri'de KPSS heyecanı: adaylar okullarda gözetim altında sınava girdi

Kayseri'de KPSS oturumu gerçekleştirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 yılı KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Kayseri'de, diğer illerde olduğu gibi, saat 10.15'te başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren adaylar okullara gelerek kimlik ve belge kontrollerinin ardından salona alındı.

Sınav süreci ve uygulanan tedbirler:

Sınav öncesi görevliler adayların üzerini arayarak güvenlik kontrollerini gerçekleştirdi. Salonlara yerleştirme ve teslim prosedürleri ÖSYM kuralları doğrultusunda yürütüldü; adaylar sınav başlamadan önce son yönergeleri dinledi ve gerekli kurallara uymaları istendi.

Okul çevresinde bekleyen yakınların atmosferi:

Adayların salonlarda yerini almasıyla birlikte okul dışında yakınlarının heyecanlı bekleyişi başladı. Sınav günü boyunca okul çevresinde yoğun bir hareketlilik gözlenirken, Kayseri'deki adaylar sınav anına odaklandı. Alan bilgisi oturumu ise 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE OKUL ETRAFINDA SINAVA GİRME HEYECANI YAŞAYAN ADAYLAR, SINAV SAATİ ÖNCESİ...

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE OKUL ETRAFINDA SINAVA GİRME HEYECANI YAŞAYAN ADAYLAR, SINAV SAATİ ÖNCESİ GÖREVLİLER TARAFINDAN ÜZERLERİ ARANDIKTAN SONRA SALONDA YERİNİ ALDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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