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Kayseri'de memnuniyet anketinde Memduh Büyükkılıç ilk sırada

ORC'nin son 3 ayda yürüttüğü 'Bu pazar seçim olsa' temalı anketine göre Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yüzde 48,6 ile lider, AK Parti yüzde 35.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri'de memnuniyet anketinde Memduh Büyükkılıç ilk sırada

Kayseri'de memnuniyet anketi sonuçları

ORC Araştırma şirketi tarafından son 3 ay içinde gerçekleştirilen 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' temalı memnuniyet araştırması, Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yüzde 48,6 ile ilk sırada yer aldığını gösterdi.

Aynı ankette siyasi partiler sıralamasında ise AK Parti yüzde 35 ile birinci oldu.

Anketin kapsamı ve yöntemi:

Araştırma, ORC tarafından son 3 ayda yürütülen çalışmanın sonuçlarını yansıtıyor ve katılımcılara 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

Sonuçların yorumu:

Veriler, aday bazında memnuniyetin yüksek seyrettiğini, partiler düzeyinde ise farklı bir tablo oluşabildiğini gösteriyor. Memduh Büyükkılıç'ın yüzde 48,6 oranı, bireysel performans ve yerel yönetim algısının seçmen tercihlerini etkileyebileceğini işaret ederken, AK Parti'nin yüzde 35 düzeyi parti tabanının belirginliğini koruduğunu ortaya koyuyor.

ORC'nin açıkladığı bu sonuçlar, Kayseri siyasetinde hem aday hem de parti düzeyinde gelecek tercihleri ve kampanya odaklarını belirlemede referans teşkil edecek nitelikte.

ORC ARAŞTIRMA ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILAN MEMNUNİYET ANKETLERİNDE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE...

ORC ARAŞTIRMA ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILAN MEMNUNİYET ANKETLERİNDE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ İLK SIRADA YER ALDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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