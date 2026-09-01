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Kobilere çevrimiçi rehber: AYTO destek programları ve başvuru detayları

AYTO'nun çevrimiçi toplantısında imalat ve bilişim sektörlerindeki KOBİ'lere kapasite geliştirme, dijital dönüşüm ve istihdamı koruma destekleri anlatıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kobilere çevrimiçi rehber: AYTO destek programları ve başvuru detayları

Toplantı özeti:

Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından düzenlenen çevrimiçi bilgilendirme toplantısında, KOBİ'lere yönelik destek programlarının kapsamı, başvuru süreçleri ve uygulama koşulları ayrıntılı olarak paylaşıldı. Toplantı, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ile bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren üyeler için gerçekleştirildi.

Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamı:

Toplantıda öncelikle Kapasite Geliştirme Destek Programının hedefleri açıklandı. Programın KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretim kapasitesini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik ölçek büyütme ve dijital dönüşüm yatırımlarını desteklemeyi amaçladığı vurgulandı. Ayrıca programın, büyük işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ'lerin gelişimine katkı sağlamaya yönelik bir yapı sunduğu belirtildi. Katılımcılara başvuru şartları, özel istisnalar ve kredi alt-üst limitleri hakkında da detaylı bilgiler verildi.

Başvuru takvimi ve soru-cevap bölümü:

Bilgilendirme sırasında programın 3. dönem başvurularının 22 Ağustos itibarıyla başladığı ve başvuruların 15 Eylül 2026 tarihinde sona ereceği yeniden hatırlatıldı. Toplantıda, başvuru sürecine ilişkin usul, değerlendirme kriterleri ve destek kalemleri hakkında açıklamalar yapıldı; katılımcılar kredi limitleri ve özel durumlara dair sorularını yöneltti. Oturum, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

AYDIN TİCARET ODASI (AYTO) ÜYELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN ÇEVRİMİÇİ TOPLANTIDA, KOBİ’LERİN KAPASİTE...

AYDIN TİCARET ODASI (AYTO) ÜYELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN ÇEVRİMİÇİ TOPLANTIDA, KOBİ’LERİN KAPASİTE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARINA YÖNELİK DESTEKLER İLE İSTİHDAMI KORUMAYA YÖNELİK PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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