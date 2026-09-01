Sivas'ta 4 eylül ruhu gençlerle sahaya yansıdı

4 Eylül coşkusu genç sporcularla sahada

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen U-15 4 Eylül Futbol Turnuvası, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde başladı. Organizasyonda genç futbolcular, kentteki kutlamaların ruhunu sahaya taşıyor.

Turnuvanın düzeni ve saha bilgileri:

Müsabakalar Karayolları Spor Tesisi ile 4 Eylül Spor Vadisi sahalarında oynanıyor. Organizasyona toplam 5 takım katıldı ve takımlar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

açılış ve program detayları:

Turnuvanın başlama vuruşunu Sivas Vali Yardımcıları Ahmet Yeşilyurt ve Mustafa Caner Culukar gerçekleştirdi. Programa ayrıca Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürleri Ufuk Demir ile Ergün Çoban da katıldı ve mücadeleye destek verdi.

Heyecanlı karşılaşmalar, genç sporcuların gelişimini ve takım oyununu ön plana çıkarırken, organizasyon kentteki 4 Eylül anma etkinliklerine sportif bir renk katıyor. Müsabakalar, 4 Eylül Cuma günü düzenlenecek final maçlarıyla sona erecek.

SİVAS’TA 4 EYLÜL SİVAS KONGRESİ’NİN 107. YIL KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN U-15 4 EYLÜL FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI. 5 TAKIMIN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA GENÇ FUTBOLCULAR DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN MÜCADELE EDİYOR.