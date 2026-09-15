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Kayserili badmintoncular Hatay'da kürsüye çıktı

Hatay'daki Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Yiğitcan Erol şampiyon oldu; Yazgan Çalışır üçüncülükle kürsüye çıktı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserili badmintoncular Hatay'da kürsüye çıktı

Kayseri'den Hatay'a üst düzey badminton sonuçları:

Hatay'da düzenlenen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Kayseri Badminton Spor Kulübü adına mücadele eden sporcular dikkat çekici bir performans sergiledi. Turnuvada Yiğitcan Erol Türkiye şampiyonu olurken, Yazgan Çalışır üçüncü olarak kürsüye çıktı. Elde edilen sonuçlar, Kayseri'nin ulusal arenadaki varlığını bir kez daha gösterdi.

kayserili sporcuların dereceleri:

Şampiyonada Yiğitcan Erol birinciliğe ulaşarak altın madalyayı kazandı; aynı kulüpten Yazgan Çalışır ise bronz madalyayla turnuvayı tamamladı. Bu başarı, sporcuların disiplinli çalışma ve müsabakalarda gösterdikleri kararlılığın somut bir yansıması oldu.

teşekkür ve gelecek hedefleri:

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına yapılan açıklamada, sporcuların başarısında emeği geçen antrenörler, aileler ve destekçilere teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca Kayseri'de sporun her branşında yükselen başarı grafiğinin korunması için çalışmaların süreceği vurgulandı. Kulüp ve yetkililer, bu tür ulusal sonuçların altyapı ve antrenman programlarının etkinliğini gösterdiğini belirtti.

HATAY’DA DÜZENLENEN BÜYÜKLER TÜRKİYE BADMİNTON ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİ’Yİ TEMSİL EDEN YİĞİTCAN...

HATAY’DA DÜZENLENEN BÜYÜKLER TÜRKİYE BADMİNTON ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİ’Yİ TEMSİL EDEN YİĞİTCAN EROL TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLURKEN, YAZGAN ÇALIŞIR TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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