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Kayserili Cemre Ateş para yüzmede Avrupa dördüncüsü oldu

Kocaeli'de düzenlenen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Kayserili Cemre Ateş, SM11 200 m karışık finalinde 3:39.72 ile dördüncü oldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserili Cemre Ateş para yüzmede Avrupa dördüncüsü oldu

para yüzme avrupa şampiyonası'nda kayseri temsilcisi finalde

Kocaeli'de 7-12 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası, yoğun rekabete sahne oldu. Organizasyonda Kayseri'yi temsil eden Cemre Ateş, Büyük Kadınlar SM11 200 Metre Karışık kategorisinde finale çıkarak dikkat çekti.

final müsabakası:

Finalde güçlü bir performans sergileyen Cemre Ateş, 3:39.72'lik derecesiyle yarışmayı Avrupa dördüncüsü olarak tamamladı. Bu sonuçla Ateş, hem Türkiye hem de Kayseri adına uluslararası arenada önemli bir derece elde etti.

tebrik ve değerlendirme:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cemre Ateş ile başarısında emeği bulunan antrenörü Ahmet Eskalen'i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Şampiyonadaki derecesi, Ateş'in ilerleyen organizasyonlarda izlenecek sporcular arasında olduğunu gösterdi.

KOCAELİ’DE 7-12 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN PARA YÜZME AVRUPA ŞAMPİYONASINDA...

KOCAELİ’DE 7-12 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN PARA YÜZME AVRUPA ŞAMPİYONASINDA KAYSERİLİ SPORCU CEMRE ATEŞ, ELDE ETTİĞİ DERECEYLE ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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