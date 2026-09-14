Dolar 48,6186 +0,13%
Euro 56,1506 -0,30%
Bist 14.258,17 -1,45%
Altın Gram 6.766,45 -1,82%
EUR/USD 1,1543 -0,50%
Brent Petrol 107,48 +2,74%
--°

Öğrencinin cebine nefes: Eskişehir'in 'Bas Geç' hamlesi

Eskişehir'de 'Bas Geç' abonmanı aylık 500 TL'ye sınırsız ulaşım sağlıyor; 65.670 öğrenci faydalanıyor ve Anadolu Üniversitesi sisteme katıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Öğrencinin cebine nefes: Eskişehir'in 'Bas Geç' hamlesi

eskişehirde toplu taşımada öğrencilere yönelik yeni kolaylık:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından göreve geldiği ilk dönemde başlatılan Bas Geç öğrenci abonman sistemi, kentteki öğrencilere önemli bir maliyet avantajı sunmaya devam ediyor. Uygulama, öğrencilerin Eskart almak zorunda kalmadan, öğrenci kimlik kartlarıyla toplu taşımayı kullanabilmesine olanak veriyor.

uygulamanın kapsamı ve maliyeti:

Bas Geç abonman uygulaması aylık 500 TL karşılığında sınırsız kent içi ulaşım sağlıyor. Sistem, öğrencilerin okula ve kentin farklı noktalarına ulaşımını kolaylaştırarak aile bütçelerine doğrudan katkı sağlıyor. Uygulama, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda öğrencilere armağan olarak başlatıldı ve kısa sürede yoğun ilgi gördü.

kimler yararlanıyor ve yeni katılanlar:

Eskişehir’de toplam 65 bin 670 örgün öğrenci, ekonomik ve sınırsız ulaşım imkânı sunan bu abonman uygulamasından faydalanıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğrencileri daha önce Eskart almak zorunda olmadan, öğrenci kimlik kartlarını aktif hale getirerek sisteme erişebiliyordu. Yeni eğitim öğretim döneminde ise Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol sayesinde Anadolu Üniversitesi öğrencileri de kendi öğrenci kimlikleriyle Bas Geç’e dahil edilecek.

Ayrıca, gerekli şartları taşıyan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri de uygulamadan yararlanabiliyor; böylece örgün eğitim görmeyen bazı öğrenciler de kent içi ulaşımda bu kolaylıktan fayda sağlıyor.

eskişehirin konumu ve öğrenci dostu yaklaşımı:

Eskişehir, öğrenci odaklı ulaşım politikalarıyla öne çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre şehir, sınırsız biniş hakkı sunan öğrenci abonman tarifelerinde Türkiye genelinde üçüncü, genel öğrenci ulaşım ücretleri sıralamasında ise dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye’de öğrencisine en uygun ulaşım imkânı sunan şehirler arasında Gaziantep, Ankara, Konya, Eskişehir, Samsun, Balıkesir ve İstanbul sayılıyor.

Belediye yetkilileri ve öğrenciler, Bas Geç uygulamasının uygun fiyatı ve sınırsız kullanım avantajının Eskişehir’i öğrenciler için daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefinin önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE’NİN GÖREVE GELİR GELMEZ HAYATA GEÇİRDİĞİ...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE’NİN GÖREVE GELİR GELMEZ HAYATA GEÇİRDİĞİ UYGULAMALARDAN BİRİ OLAN "BAS GEÇ" ÖĞRENCİ ABONMAN SİSTEMİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN YOĞUN İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yozgat'ta yeni dönem başladı: 63 bin 82 öğrenci sınıflarda
images

Yola çıkmadan önce bagajınızı gözden geçirin: 2026'da zorunlu ekipmanlar arttı
images

Muğla'da ders zili çaldı: 162 bin 882 öğrenci yeni döneme başladı
images

Burdur'da çalan ilk zil: 41 bin 943 öğrenciyle yeni eğitim yılı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vali Makas ilk ders zilini çaldı: Düzce'de 75 bin 523 öğrenci ders başı yaptı

Piknik dönüşünde kaza: genç hemşire yaşamını yitirdi

Yozgat'ta yeni dönem başladı: 63 bin 82 öğrenci sınıflarda

Ford Trucks Hannover'de taşıma teknolojisinin vizyonunu sergiliyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi