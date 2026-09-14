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Eskişehir'de Spor Toto Yıldızlar Ligi karate karşılaşmaları ev sahibini madalya lideri yaptı

Eskişehir'de Spor Toto Yıldızlar Ligi 2. Etap Karate Şampiyonası'na 5 ilden 25 takım ve yaklaşık 350 sporcu katıldı; ev sahibi kent madalya sıralamasında birinci oldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eskişehir'de Spor Toto Yıldızlar Ligi karate karşılaşmaları ev sahibini madalya lideri yaptı

organizasyon ve katılım:

Türkiye Spor Toto Yıldızlar Ligi 2. Etap Karate Şampiyonası, Eskişehir'de başarılı bir organizasyonla gerçekleştirildi. Yarışmaya 5 ilden toplam 25 takım ve yaklaşık 350 sporcu katıldı. Ev sahibi sporcuların elde ettiği sonuçlar sayesinde Eskişehir madalya sıralamasında ilk sırada yer aldı.

yetkililerin değerlendirmesi:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Karate Federasyonu yetkililerimize, hakemlerimize, İl Temsilciliğimize ve tüm görevlilerimize teşekkür ediyor; şampiyonaya katılım sağlayan kulüplerimizi, sporcularımızı, idarecilerimizi ve kıymetli velilerimizi tebrik ediyoruz. Spora, sporcuya ve gençlerimize değer katmaya devam ediyoruz".

yerel spor ekosistemine katkı:

Turnuvanın sorunsuz tamamlanması, kentteki kulüplerin ve antrenörlerin altyapı çalışmalarının sonuç verdiğini gösteriyor. Organizasyon, genç sporculara rekabet deneyimi sunarken Eskişehir'in madalya başarısı da yerel spor politikalarının ve destek mekanizmalarının etkinliğine işaret ediyor.

TÜRKİYE SPOR TOTO YILDIZLAR LİGİ 2. ETAP KARATE ŞAMPİYONASI, ESKİŞEHİR&#039;DE BAŞARILI BİR...

TÜRKİYE SPOR TOTO YILDIZLAR LİGİ 2. ETAP KARATE ŞAMPİYONASI, ESKİŞEHİR'DE BAŞARILI BİR ORGANİZASYONLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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