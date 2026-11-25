kayserili sporcunun ankara performansı:

Kayseri'yi uluslararası arenada temsil eden Elif İkra Özyiğit, partneri Cansu Erçetin ile katıldığı Ankara'daki Navek Türkiye International Future Series Badminton Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde bronz madalya elde etti. Turnuva, sporculara uluslararası olimpiyat puanı kazandıran bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

turnuvanın önemi ve sonuçların yansıması:

Navek Türkiye International Future Series, genç sporcuların deneyim kazandığı ve puan biriktirdiği bir platform. Elif İkra Özyiğit ile Cansu Erçetin ikilisi, zorlu maçlar sonunda podyuma çıkarak hem madalya hem de kariyerlerini ilerletme açısından değerli puanlar kazanmış oldu.

kayseri'de memnuniyet ve destek:

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yerel kamu kurumlarının ve spor çevrelerinin desteği, sporcuların ulusal ve uluslararası arenada görünürlük kazanmasında önemli rol oynuyor.

Bu bronz madalya, hem Elif İkra Özyiğit hem de Cansu Erçetin için uluslararası tecrübe ve moral sağlayan bir adım olarak değerlendiriliyor. Sporcuların önümüzdeki süreçte katılacakları turnuvalarda daha üst sıraları hedeflemesi bekleniyor.

KAYSERİLİ MİLLİ BADMİNTONCU ELİF İKRA ÖZYİĞİT, ANKARA’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TURNUVADA PARTNERİ CANSU ERÇETİN İLE BİRLİKTE ÇİFT KADINLAR KATEGORİSİNDE BRONZ MADALYA KAZANARAK KAYSERİ’YE GURUR YAŞATTI.