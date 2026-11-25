Okul sporlarında badminton mücadelesi devam ediyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları badminton müsabakaları, Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde, kız ve erkek sporcuların katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu Badminton Antrenman Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda öğrenciler, hem bireysel başarı hem de okullarına puan kazandırma hedefiyle mücadele ediyor. Karşılaşmalar, genç sporcuların rekabet deneyimi kazanmaları ve yeteneklerini sergilemeleri açısından önem taşıyor.

Müsabakaların kapsamı:

Turnuva, yaş gruplarına göre ayrılmış kategorilerde oynanıyor; her kategori kız ve erkek sporcuları kapsayacak şekilde planlandı. Organizasyon, maç akışının düzenli ilerlemesi ve sporcu güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumun koordinasyonunda yürütülüyor.

Ödüller ve hedefler:

Müsabakaların tamamlanmasının ardından her kategoride dereceye giren sporculara madalyalar takdim edilecek. Etkinlik, genç sporcuların gelişimini desteklemeyi, okul düzeyinde rekabet kültürünü güçlendirmeyi ve ilerideki ulusal müsabakalara hazırlığı teşvik etmeyi amaçlıyor.

ESKİŞEHİR'DE OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN BADMİNTON MÜSABAKALARI DEVAM EDİYOR.