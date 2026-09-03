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Kayserispor'da Taulant Seferi ligde ritmini sürdürüyor

Taulant Seferi, Fatih Karagümrük deplasmanında Benhur Keser'in asistiyle 53'te fileleri buldu ve ligde üçüncü golünü kaydetti; maç 1-1 bitti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'da Taulant Seferi ligde ritmini sürdürüyor

Maç özeti:

Kayserispor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın golünü atan isim Taulant Seferi oldu.

Seferi maça ilk 11'de başladı ve 79. dakikada yerini başka bir oyuncuya bıraktı. 53. dakikada Benhur Keser'in asistinde topu ağlara gönderen Seferi, gol sonrası büyük sevinç yaşadı ve takımını öne geçirdi.

Seferi'nin performansı:

Arnavut oyuncu sezon başından bu yana etkili bir başlangıç yaptı; sarı-kırmızı forma ile 5 maçta 3 gol kaydetti. Bu istatistik, Seferi'nin takımın hücum hattındaki rolünü ve maç içindeki etkisini net şekilde ortaya koyuyor.

Kayserispor için bu gol, takımın hücum varyasyonlarını zenginleştiren bir unsur olarak öne çıkarken, maçın 1-1 sonuçlanmasıyla alınan bir puan, sezonun ilerleyen haftaları için değerlendirilmesi gereken nüanslar bıraktı.

KAYSERİSPOR’UN ARNAVUT OYUNCUSU TAULANT SEFERİ LİGDEKİ ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

KAYSERİSPOR’UN ARNAVUT OYUNCUSU TAULANT SEFERİ LİGDEKİ ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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