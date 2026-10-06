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Kayserispor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek: çözüm odaklı yaklaşım vurgulandı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yapısal sorunlarla mücadeledeki irade ve şeffaflık vurgusunu destekleyerek federasyona güven duyduklarını açıkladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek: çözüm odaklı yaklaşım vurgulandı

Kayserispor'dan destek açıklaması:

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik destek açıklaması yaptı. Çamlı, Türk futbolunun içerdiği yapısal sorunların yıllar içinde biriktiğini ve bu sorunların tek bir kişiye ya da kısa bir döneme fatura edilmesinin doğru olmadığını vurguladı.

Çamlı'nın eleştirileri ve uyarıları:

Başkan Çamlı, son dönemde yaşanan tartışmaların sıklıkla eleştiri sınırlarını aştığını ve bazı çevrelerce bunun adeta bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü belirtti. Çamlı, eleştirinin amacının kişileri yıpratmak veya bütün sorunların sorumluluğunu tek bir kişinin üzerine yüklemek değil, çözüm üretmek olması gerektiğini söyledi.

Türk futbolunun sadece Süper Lig kulüplerinden ibaret olmadığını hatırlatan Çamlı, "En alt liglerden en üst lige kadar; profesyonel ve amatör kulüpleri, futbolcuları, teknik adamları, hakemleri, yöneticileri, çalışanları ve milyonlarca taraftarıyla çok büyük bir futbol ailesinden söz ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu bakış açısıyla her meseleye bütün ailenin menfaatleri gözetilerek yaklaşılması gerektiğini ekledi.

Federasyonun rolü ve beklentiler:

Çamlı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "yıllardır tartışılan meselelerin üzerinin örtülmesi yerine üzerine gidilmesi" yönündeki tutumunu ve bu konudaki irade, cesaret ve kararlılığını kıymetli bulduklarını söyledi. Özellikle bazı konuların gerektiğinde adli mercilere taşınması ve bu sürecin federasyon tarafından sahiplenilmesi kararını güven tesis etme yönünde olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Yıllar içinde oluşmuş yapılandırılmış sorunların bir veya iki yıllık dönemde çözülemeyeceğini fakat sorunların görmezden gelinmemesi ve çözüm iradesinin kararlılıkla ortaya konulmasının önemli olduğunu vurgulayan Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun şeffaflığı, güveni ve adalet duygusunu güçlendirecek adımlar atacağına inandıklarını belirtti.

Kayserispor Kulübü olarak, Çamlı'nın açıklamasında İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam güven ve destek ifade edildi. Kulüp, Türk futbolunun hem bugününü hem de yarınını düşünerek bütün futbol ailesinin ortak menfaatleri doğrultusunda yürütülecek mücadelede federasyon başkanının yanında olduklarını kamuoyuna saygıyla ilan etti.

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI; TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU’NA DESTEK...

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI; TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU’NA DESTEK VEREN BİR AÇIKLAMA YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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