Dolar 49,1763 +0,12%
Euro 55,3326 +0,34%
Bist 12.346,64 -0,78%
Altın Gram 6.619,56 +0,72%
EUR/USD 1,1247 +0,21%
Brent Petrol 98,25 -2,06%
--°

TFFHGD'den üç üyenin dernekten çıkarılma kararı

TFFHGD, disiplin kurulunun kararıyla Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif’in dernek üyeliklerinden kesin olarak çıkarıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

TFFHGD'den üç üyenin dernekten çıkarılma kararı

TFFHGD disiplin kurulunun kararı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) tarafından yapılan açıklamada, disiplin kurulunun bir karar aldığı ve bu karar doğrultusunda bazı üyelik işlemlerinin sonuçlandığı duyuruldu.

İhraç edilen üyeler:

Açıklamada isimleri geçen üyeler Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif olarak belirtildi. Dernek, bu üç kişinin dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarıldığını bildirdi.

Derneğin açıklamasının içeriği:

Dernek metninde yer alan ifade şu şekilde aktarıldı: Disiplin kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif’in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir.

Yapılan duyuru kısa ve net bir açıklama biçimindeydi; açıklamada kararın kesin olduğu vurgulanırken, başka ayrıntı veya gerekçe metinde yer almadı.

TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ (TFFHGD): &quot;DİSİPLİN KURULUMUZ TARAFINDAN...

TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ (TFFHGD): "DİSİPLİN KURULUMUZ TARAFINDAN DERNEĞİMİZ ÜYELERİ FERDİ KARADORUK, ALİCAN SAĞLAR VE EMRE KOSİF'İN DERNEK ÜYELİĞİNDEN KESİN OLARAK ÇIKARILMALARINA (İHRAÇLARINA) KARAR VERİLMİŞTİR."

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurumspor FK'ya ulusal lisans onayı, kulüplerin dağılımı netleşti
images

Erzurum’un PGL rüzgârı: 9. grupta rakipler netleşti
images

Mustafa Eskihellaç 61. maçında Süper Lig'deki ilk golünü hedefliyor
images

Amatör spor haftası Samsun’da yürüyüş ve çok branşlı gösterilerle sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mihriban soruşturmasındaki izler Naile Büşra Sarıgül dosyasını yeniden adliyeye taşıdı

Aydın pazarlarında soğuk günlere sıcak çorba desteği

Petek Genç ile sınav ve kariyer rehberliği 447 okulda devam ediyor

Güveçli mezrasına saniyede 5 litre debili kaynakla kesintisiz içme suyu temin edildi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip