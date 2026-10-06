TFFHGD'den üç üyenin dernekten çıkarılma kararı

TFFHGD disiplin kurulunun kararı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) tarafından yapılan açıklamada, disiplin kurulunun bir karar aldığı ve bu karar doğrultusunda bazı üyelik işlemlerinin sonuçlandığı duyuruldu.

İhraç edilen üyeler:

Açıklamada isimleri geçen üyeler Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif olarak belirtildi. Dernek, bu üç kişinin dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarıldığını bildirdi.

Derneğin açıklamasının içeriği:

Dernek metninde yer alan ifade şu şekilde aktarıldı: Disiplin kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif’in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir.

Yapılan duyuru kısa ve net bir açıklama biçimindeydi; açıklamada kararın kesin olduğu vurgulanırken, başka ayrıntı veya gerekçe metinde yer almadı.

TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ (TFFHGD): "DİSİPLİN KURULUMUZ TARAFINDAN DERNEĞİMİZ ÜYELERİ FERDİ KARADORUK, ALİCAN SAĞLAR VE EMRE KOSİF'İN DERNEK ÜYELİĞİNDEN KESİN OLARAK ÇIKARILMALARINA (İHRAÇLARINA) KARAR VERİLMİŞTİR."