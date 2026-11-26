organizasyon ve katılım:

Edremit Belediyesi’nin ana sponsorluğunda 27-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Kar Spor İda Ultra Maraton, 10. yılında 10 ülkeden toplam 1.540 sporcu'yu Kaz Dağları'nın eşsiz doğasında bir araya getiriyor. Organizasyon Rossist Event tarafından, Kar Spor isim sponsorluğunda düzenleniyor; Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Fildişi Sahili, Fransa, Gine, Kamerun, Rusya ve Ukraynadan atletler yarışacak.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ve Çanakkale valilikleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit ve Ayvacık kaymakamlıkları, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İDA SAR Arama Kurtarma Derneği’nin destekleriyle gerçekleştirilecek.

parkurlar ve rota detayları:

Sporcular, mitolojik isimler taşıyan altı farklı parkurda ter dökecek: 105K Aeneas Ultra, 66K Hades, 44K Zeus, 30K Poseidon, 15K Afrodit ve 8,5K Hera. Bu yıl tüm parkurların Hattuşa Vacation Thermal Club içerisinden başlayıp aynı noktada sona ereceği açıklandı.

Organizasyon komitesi, rotaya Sütüven Şelalesi, Kavurmacılar ve Çamlıbel köyleri'nin de dahil edildiğini belirtti. 105K Aeneas Ultra parkurunun Kaz Dağları Milli Parkı sınırlarından geçen ve Türkiye’nin en yeşil rotalarından biri olduğu vurgulandı.

amaç ve gelişim:

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kaz Dağları’nın doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası alanda tanıtmanın önemine dikkat çekerek, "Kar Spor İda Ultra, ilçemizin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri uluslararası spor camiasıyla buluşturan önemli bir organizasyon. Edremit Belediyesi olarak ana sponsorluğunu üstlendiğimiz bu etkinlikle hem ilçemizin tanıtımına hem de spor turizminin gelişmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kaz Dağları’nın eşsiz doğasında gerçekleştirilecek yarışların, Edremit’in turizm potansiyelini güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

Kar Spor İda Ultra Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede ise 2016 yılında yaklaşık 200 sporcuyla hayal olarak başlayan organizasyonun 10. yılında bin 540 katılımcıya ulaşarak 10 kat büyüdüğünü belirtti. Dede, rota ve turizm hedefleriyle ilgili olarak şunları ifade etti: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve yerel yönetimlerle birlikte Türkiye’de sürdürülebilir ve 12 ay boyunca devam eden turizm hedefiyle iş birliği yapıyoruz. Durgun sezon dediğimiz dönemlerde düzenlenen bu etkinliklerle turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz. 10 yıl önce bölgede bir kişinin bile koştuğunu hayal edemezken bugün onlarca koşu grubu oluştu".

Bu yılki organizasyon, bölgedeki spor turizmini canlandırma ve Kaz Dağları'nın doğal mirasını uluslararası platformda görünür kılma hedefini taşıyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE EDREMİT BELEDİYESİ’NİN ANA SPONSORLUĞUNDA 27-29 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK KAR SPOR İDA ULTRA MARATON, 10’UNCU YILINDA 10 ÜLKEDEN BİN 540 SPORCUYU KAZ DAĞLARI’NIN EŞSİZ DOĞASINDA BULUŞTURACAK.