destek kapsamı:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çölyak hastalarına yönelik sürdürülen glütensiz gıda desteği kapsamında hazırlanan paketler, 19 ilçede vatandaşlara ulaştırılıyor. Hazırlanan paketlerin amacı, çölyak hastalarının sağlık gereği ihtiyaç duyduğu ürünlere erişimi kolaylaştırmak ve hane bütçesindeki gıda yükünü hafifletmektir.

amaç ve uygulama:

Çölyak hastalarının sağlıkları gereği glütensiz beslenmeleri gerektiği biliniyor; ancak bu ürünlerin temininde yaşanan zorluklar ve maliyetler aileler için ek bir yük oluşturabiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde düzenli olarak paket dağıtımları gerçekleştirerek bu ihtiyaca destek sağlıyor.

vatandaşların değerlendirmesi:

Dağıtımlardan yararlanan vatandaşlar, glütensiz ürünlere erişimde sağlanan desteğin günlük yaşamlarında kolaylık yarattığını ve gıda masraflarını azalttığını belirtiyor. Yetkililer ise programın düzenli dağıtımlarla devam ettiğini ve hedefin erişimi sürdürülebilir kılmak olduğunu ifade ediyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇÖLYAK HASTALARINA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN GLÜTENSİZ GIDA DESTEĞİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN PAKETLER, 19 İLÇEDE VATANDAŞLARA ULAŞTIRILIYOR.