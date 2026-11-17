Kaza: Cide'de şarampole yuvarlanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Köseli köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Recep Hafif yönetimindeki 16 SSH 21 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlandı.

Kaza anı ve müdahale:

Otomobil şarampolde bulunan farklı bir yolda ters şekilde durdu. Kazayı gören bir vatandaş, yaralanan sürücüyü araçtan çıkararak müdahale etti. Olayı bildiren vatandaşın çağrısı üzerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve olay yerinde gerekli müdahaleler yapıldı.

Sağlık ekipleri ve cenaze süreci:

Yaralı sürücü önce Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan Recep Hafif, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti ve cenazesi morga kaldırıldı.

KAZA (ARŞİV)