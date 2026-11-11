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Kaza sonrası indirim poşetleriyle eve dönen anne ve oğlu ağır yaralandı

Bursa İnegöl'de Ertuğrulgazi Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Paşhali B. ve annesi Hanifa B. yaralandı, anne ağır.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaza sonrası indirim poşetleriyle eve dönen anne ve oğlu ağır yaralandı

İnegöl'de akşam saatlerinde meydana gelen kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaza nasıl oldu:

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hamza B. (22) idaresindeki 16 DAG 83 plakalı otomobil, Gürbüz Sokak'tan caddeye çıkış yapan Paşhali B. (18) yönetimindeki 16 BLD 934 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan annesi yola savruldu.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Çarpmanın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ile annesine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı anne ve oğlu ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, bir zincir marketin 11.11 indirim kampanyası kapsamında yaptıkları alışveriş sonrası aldıkları gıda ürünlerini evlerine götürdükleri öğrenildi. Ağır yaralanan anne Hanifa B. (37) için sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; kaza mekanizması ve sorumlulukla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı

Otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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