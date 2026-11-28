maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 1-0 Samsunspor üstünlüğü ile geçti ve maç halen devam ediyor.

ilk 15 dakikanın analizi:

Erken bölümde ev sahibi takımın baskısı göze çarptı; Samsunspor topa daha çok sahip olarak rakip yarı sahada baskı kurdu. Gençlerbirliği ise ilk dakikalarda daha kontrollü bir savunma düzeni tercih etti ve rakibin ataklarını karşılamaya çalıştı.

maçın seyri için notlar:

Henüz maçın ilk çeyreği tamamlandığından, sonuç için alınacak sonucun belirleyici olabilmesi için oyunun temposu ve taktiksel değişimler önem taşıyor. İlerleyen dakikalarda her iki takımın da stratejik hamleleri maçın gidişatını etkileyecektir.

SAMSUNPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ İLK YARISINDAN KARELER.