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KBÜ öğrencilerinin Kara Sevda belgeseli TRT yarışmasında birinci oldu

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 'Kara Sevda' belgeseli, TRT 12. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda belgesel dalında birinci oldu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Hazal Tunç

KBÜ öğrencilerinin Kara Sevda belgeseli TRT yarışmasında birinci oldu

KBÜ belgeseli "Kara Sevda" trt yarışmasında birinciliğe layık görüldü

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Kara Sevda" adlı belgesel, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından düzenlenen 12. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Görsel Yayıncılık Belgesel Film kategorisinde birinci seçildi.

Belgeselin konusu ve yapım ekibi:

Ankara MEB Şura Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde jüri, KBÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Mustafa Kağan İslamoğlu, Sude Naz Demirci, Irmak Buse Erünsal, Berkay Fikret Şık, Emirhan Duman, Serhat Kayacuk ve İsmet Mirza Aydın tarafından hazırlanan yapımı birinciliğe layık gördü. TRT 2 ekranlarından canlı yayımlanan törende ödül alan belgesel, Zonguldak kentinin hem kömür madenciliği geçmişini hem de futbol sahalarında maden işçilerinin ve toplumun dayanışmasıyla öne çıkan dönemini işliyor.

Finale kalan diğer çalışmalar ve törene katılanlar:

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin başarısı tek yapımla sınırlı kalmadı; öğrencilerin hazırladığı "Doğal Limit" belgeseli Görsel Yayıncılık Belgesel Film kategorisinde, "Son Mektup" ise Kısa Film kategorisinde finale kaldı. Ödül törenine İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ile TRT ve medya yöneticileri, sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı törende yarışmaya ilginin yüksek olduğunu vurgulayarak, bu yıl 15 kategoride 141 üniversiteden 2 bin 81 öğrencinin 2 bin 45 eserle başvurduğunu; ön değerlendirmenin ardından ise 41 üniversiteden 167 yarışmacının hazırladığı 133 eserin finale kaldığını açıkladı. Sobacı ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yarışmaya eklenen özel kategoriyi, millî hafızayı koruma sorumluluğunun bir parçası olarak değerlendirdiklerini belirtti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) SAFRANBOLU TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) SAFRANBOLU TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI "KARA SEVDA" ADLI BELGESEL, TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU (TRT) TARAFINDAN DÜZENLENEN 12. GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI’NDA BİRİNCİ OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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