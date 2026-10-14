Denizli'de edebiyat ve sanat dokuz gün boyunca buluşacak

Denizli TÜYAP Kitap Fuarı kentte ilk kez geniş çaplı bir kültür etkinliğine dönüşüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Denizli TÜYAP Kitap Fuarı, 17-25 Ekim 2026 tarihlerinde EGS Fuar Alanı'nda kapılarını açıyor. Dokuz gün sürecek organizasyon, edebiyat, düşünce ve sanat dünyasının tanınmış isimlerini Denizlili okurlarla buluşturacak.

Program ve katılımcılar:

Fuar boyunca Pamukkale, Hierapolis ve Laodikeia salonlarında eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirilecek. Organizasyonda 212 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşu yer alırken, programda edebiyattan psikolojiye, tarihten çocuk edebiyatına, bilim kurgudan felsefeye kadar geniş bir içerik yer alıyor. Günlük etkinlik sayısının toplamda 80'den fazla olduğu duyuruldu.

Fuarda edebiyat ve düşünce dünyasının önde gelen isimleri okurlarla buluşacak. Murathan Mungan özel oturumuyla dikkat çekerken; Cumhuriyet tarihi ve bağımsızlık konularında Sinan Meydan, Naim Babüroğlu ve Mustafa Balbay söyleşileri öne çıkacak. Gazeteci ve yazarlar Zeynep Oral, Orhan Bursalı, Özlem Yüzak ve Saygı Öztürk de farklı başlıklarda tartışmalara katılacak. Popüler kültür ve sahne sanatından isimler arasında Gani Müjde ve Ayşegül Aldinç bulunuyor.

Psikoloji, gençlik edebiyatı ve çocuk etkinlikleri:

Fuarda kişisel gelişim ve psikoloji alanında rehberlik sunacak oturumlarda Prof. Dr. Arif Verimli, Dilek Cesur, Ünal Güner, Sinan Yağmur, Bülent Demircioğlu, Zeliha Sunal ve Mukaddes Pekin Başdil yer alacak. Strateji ve yakın tarih değerlendirmeleri Ümit Özdağ ve Osman Pamukoğlu tarafından yapılacak.

Genç okurları hedefleyen imza günlerinde ise Beyza Alkoç, Nagihan Gökçe Kabal, Sena Nur Işık, M. Rise (Mürvet Kıbrıslıgil) ve Büşra Nur gibi gençlik edebiyatının takip edilen isimleri yer alacak. Ayrıca Orhan Kemal anısına düzenlenen panele, yazarın oğlu Işık Öğütçü katılacak.

Çocuk edebiyatına ayrılan bölümde Behiç Ak, Hacer Kılcıoğlu, Eylem Gültekin, Can Gürses ve Masal Orçan atölye ve gösterilerle minik okurlarla buluşacak. Denizlili araştırmacı ve yazarların katılacağı oturumlarda kent tarihi ve kültürel miras üzerine sunumlar yapılacak.

Katılım, saatler ve ulaşım desteği:

Fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak ve girişler ücretsiz. Etkinlikler EGS Fuar Alanı'ndaki üç salonda eş zamanlı olarak yürütülecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi, öğrenci gruplarının fuara taşınması için ulaşım desteği sağlayacak.

Başkan Çavuşoğlu'nun daveti:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, fuarın kentin kültür hayatına katkısı üzerinde durarak tüm hemşehrileri ve çevre illerden kitapseverleri davet etti. Başkan Çavuşoğlu, "Denizli’mizi kültürün, sanatın ve edebiyatın Ege’deki en güçlü merkezlerinden biri yapma kararlılığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dokuz gün boyunca Türkiye’nin değerli yazarlarını, düşünürlerini ve sanatçılarını hemşehrilerimizle, özellikle de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizle aynı çatı altında buluşturacağız. Bir çocuğumuzun fuarda eline alacağı tek bir kitabın bile onun geleceğini ve dünyasını değiştirebileceğine inanıyoruz. Çünkü Denizli’miz en güzeline, en iyisine layık. Tüm hemşehrilerimizi ve çevre illerden kitapseverleri bu kültür şölenine davet ediyorum" dedi.

Denizli TÜYAP Kitap Fuarı, kentte edebiyat ve kültürün görünürlüğünü artırmayı hedefleyen kapsamlı bir program sunarak 9 gün boyunca ziyaretçilerine açık, ücretsiz ve zengin içerikli bir buluşma alanı sağlayacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, TÜYAP VE TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİYLE 17-25 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK DENİZLİ TÜYAP KİTAP FUARI, EDEBİYAT, DÜŞÜNCE VE SANAT DÜNYASININ EN SAYGIN İSİMLERİNİ KENTTE BİR ARAYA GETİRİYOR. 9 GÜN BOYUNCA 80’DEN FAZLA KÜLTÜR ETKİNLİĞİNİN DÜZENLENECEĞİ FUAR, TÜRKİYE’NİN EN ÇOK OKUNAN YAZARLARINI, ARAŞTIRMACILARINI VE SANATÇILARINI DENİZLİLİ KİTAPSEVERLERLE BULUŞTURACAK.