Talas'ta Türk dünyasının şiir sesleri iki gün sürecek

2. Talas Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması

Talas Belediyesi tarafından Kültür Bakanlığı, TİKA, Türk Dil Kurumu ve Türk Edebiyatı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen buluşma, 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde Talas'ta gerçekleştirilecek. Etkinliğe Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Başkurdistan, Tataristan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Kuzey Makedonya, Gagauz Yeri ve Kerkük-Türkmeneli olmak üzere toplam 13 ülkeden 33 şair ve yazar katılacak.

Açılış programı

Organizasyonun açılışı 15 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Talas Belediyesi Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri ve gösterisi ile başlayacak. Program öncesinde Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konseri sunulacak ve ziyaretçilere TAREM Türk Dünyası Motifleri Sergisi gezme imkânı sağlanacak. Etkinlikler, Atatürk Bulvarı Talas girişindeki Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve halka ücretsiz olarak açık olacak.

Türk dünyası şiir gecesi

16 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirilecek şiir gecesinde, davetli şair ve yazarlar kendi dillerinde ve Türkçe şiirlerini okuyarak izleyicilerin gönül tellerine dokunacak. Program kapsamında sergi, konser ve halk dansları gösterileri de yer alacak.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen buluşmanın ikincisi, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle edebiyat ve müzik odaklı zengin bir program sunmayı hedefliyor. Tüm etkinlikler ücretsiz olup edebiyatseverleri yerinde izlemeye davet ediyor.

TALAS BELEDİYESİ’NİN KÜLTÜR BAKANLIĞI, TİKA, TÜRK DİL KURUMU VE TÜRK EDEBİYATI VAKFI İLE BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ 2. TALAS TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLAR BULUŞMASI BAŞLIYOR.