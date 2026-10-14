Şanlıurfa'da müzikle dayanışma: Vox Humanis'in Gazze'ye adadığı eser UNESCO temsilcilerinden alkış aldı

Şanlıurfa’da uluslararası buluşmada duygulu performans

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı, kentin binlerce yıllık müzik mirasını dünya temsilcileriyle buluşturmaya devam etti. "Müziğin Köklerinin İzinde: Tarihin Sıfır Noktasından Modern Dünyaya" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika’dan gelen yaklaşık 30 ülkenin temsilcileri kentte ağırlandı.

Etkinliklerden biri olan konser programı, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi (Reji Kilisesi) sahnesinde yapıldı; programa Mehmet Kasım Gülpınar, Jacob Wagner ve çok sayıda davetli katıldı.

Vox Humanis sahnede: ödüllü korodan Gazze'ye adanmış eser

İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen World Choir Games 2026 yarışmasında kendi kategorisinde dünya birincisi olan Vox Humanis Çok Sesli Korosu, Şanlıurfa programında duygulu bir eser sundu. Grup, Gazzeli çocuklar için bestelenen "Fırat’ın öbür yakasında unuttuklarımız" adlı eseri seslendirdi ve performans, 30 farklı ülkeden gelen temsilciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Eserin arka planı ve verilen mesaj

Sahnede konuşan Vox Humanis Şefi Dr. Öğr. Üyesi Fırat Altun, eserin amacını şu sözlerle özetledi: "Her çocuğun yaşamaya hakkı var. Coğrafya, din, dil, ırk fark etmeksizin her çocuğun yaşamaya hakkı var. Bir çocuğun kalbini kırmak ya da onurunu incitmek kadar daha tehlikeli bir şey olamaz."

Altun, eserin düzenlemesinde çok eski bir Arap şiirinden referans aldıklarını ve bu acıyı insan olarak nasıl ifade edeceklerini düşündüklerini belirtti. "Bizim için çok anlamlı bir eser çünkü Vox Humanis insanın sesi demektir... Bu eserimiz ile bu yaşanan drama küçük bir ses olmak istedik," diyerek performansın nedenlerini paylaştı.

Genç müzisyenin bakışı

Harran Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Demet Demir ise etkinlik sonrası, Gazze’de yaşananların kendilerini derinden etkilediğini ve bestenin eğitim hakkı elinden alınan çocuklara ithaf edildiğini söyledi. "Bunun müzikle güzel bir şekilde ifade edildiğini düşünüyoruz... Umarız yaşanan olaylar artık son bulur ve çocuklar mutlu olur," diye ekledi.

Toplantı kapsamında düzenlenen atölye çalışmaları, performanslar ve konserler, Şanlıurfa’nın zengin kültürel birikimini uluslararası platformda göstermeye devam ediyor. Vox Humanis’in Gazze'ye adadığı eser ise toplantıda öne çıkan duygusal anlardan biri oldu.

VOX HUMANİS GRUBU GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN BESTELEDİĞİ "FIRAT’IN ÖBÜR YAKASINDA UNUTTUKLARIMIZ" ADLI ESERİNİ, ŞANLIURFA’DA SESLENDİRDİ