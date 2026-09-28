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Osmaniye'de dayı-yeğen anlaşmazlığı okulda can aldı

Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni A.E.B. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:31

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmaniye'de dayı-yeğen anlaşmazlığı okulda can aldı

Olayın gelişimi:

Osmaniye kent merkezi Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, ilk belirlemelere göre yeğeni A.E.B. tarafından silahla vuruldu. Olayı haber alır almaz bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgili'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

saldırı ve müdahale:

Olay yerinde bulunan okul görevlileri ve güvenlik korucusu, saldırının hemen ardından şüpheliyi yakalayarak kolluk kuvvetlerine teslim etti. Olayın, okulun eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilişkili olmadığı; dayı-yeğen arasında yaşanan husumet nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor. Yetkililer, olayda ruhsatlı tabanca kullanıldığı yönünde bilgi olduğunu bildirdi.

valinin açıklamaları ve soruşturma:

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, okulda incelemelerde bulunup bilgi aldı ve 'Öncelikle başımız sağ olsun, saldırıya uğrayan öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetti' ifadelerini kullandı. Vali Serdengeçti, şüphelinin uzun yıllardır psikiyatrik tedavi gördüğüne dair bilgiler bulunduğunu, öğretmenin daha önce yeğenini yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde veriler olduğunu aktardı. Ancak son dönemde aralarında husumet oluştuğu ve çeşitli iddiaların gündeme geldiği belirtildi.

Soruşturma, kolluk kuvvetleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleriyle yürütülüyor. Yetkililer, adli süreç sonucunda olayın netlik kazanacağını vurguladı. Vali Serdengeçti, öğretmene Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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