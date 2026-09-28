Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,6640 -0,14%
Bist 12.620,39 -2,16%
Altın Gram 6.556,55 -3,64%
EUR/USD 1,1361 -0,28%
Brent Petrol 99,27 +1,88%
--°

Eskişehir'de Beylikova sapağında tırın arkadan çarpması iki kadının yaşamını aldı

Eskişehir-Ankara kara yolunun Beylikova sapağı yakınında tırın arkadan çarpması sonucu Tofaş marka otomobildeki iki kadın yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de Beylikova sapağında tırın arkadan çarpması iki kadının yaşamını aldı

Eskişehir'de Beylikova sapağı yakınında meydana gelen kaza

Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde, Beylikova sapağı yakınında bir tırın arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada iki kadın hayatını kaybetti. Olayda arka kısmı tamamen parçalandığı belirtilen Tofaş marka otomobil içinde bulunan cenazeler çıkarılmak üzere ekipler bölgeye sevk edildi.

kaza yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre kazada tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka bölümü ciddi hasar gördü ve araç içinde bulunan kişilerin araç içinde sıkıştığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

soruşturma ve inceleme:

Kazada yaşamını yitiren iki kadının cenazelerinin çıkarılması için savcının gelmesinin beklendiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE TIRIN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

ESKİŞEHİR'DE TIRIN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev
images

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü
images

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemi statükoyu yeniden tartışmaya açtı
images

Mutfak penceresinden girerek bıçakla tehditle cüzdan gaspı yapan şüpheli tutukla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

Aydın incirinin tescil değeri sahada denetleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi