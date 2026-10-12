Kelkit'in Guinness'li şeker fasulyesi Avrupa raflarını hedefliyor

Kelkit'te üretim atılımla büyüyor:

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yetişen ve coğrafi işaretli ürünü olan şeker fasulyesi, hasat döneminde üretim alanını genişleterek sürdürüyor. 12 bin dönüm seviyesine ulaşan ekim alanları, Kelkit Şeker Fasulyesi Üretici Birliği’nin yönlendirmeleri ve teşvikleriyle her yıl artış gösteriyor. Birlik 2017 yılında kurulduktan sonra tescil ve pazarlama çalışmalarıyla üreticiyi üretime yönlendirdi.

Birlik Başkanı Gökhan Durmuş, son dönemde ulaşılan başarıların üretimde çıtayı yükselttiğini söyledi. Durmuş, coğrafi işaret tescilinin ve ulusal marketlerde yer almanın çiftçilerin ürüne olan ilgisini artırdığını belirtti. Ayrıca Kelkit için büyük prestij sayılan Guinness Dünya Rekoru denemesinin de bölümün görünürlüğünü artırdığını vurguladı.

Durmuş, rekor denemesiyle ilgili olarak 6 bin 840 litrelik kazanla pişen fasulyenin rekoru kırdığını ve bunun Makedonya’dan Kelkit’e getirildiğini aktardı. Bu başarının talebi ve üretimi olumlu etkilediğine dikkat çeken Durmuş, ürünün daha fazla ulusal markete girmesinin hedeflendiğini ve Avrupa Birliği tescili için başvuru sürecinin başlatılacağını söyledi. Tescilin alınmasının ardından ürünün Avrupa’daki market zincirlerine ulaştırılması amaçlanıyor.

Birliğin destekleri ve üreticilerin beklentisi:

Üreticiler de birlik sayesinde üretime başlamanın ve sürdürülebilir satışın rahatlığını yaşıyor. Üretici Ebuzer Önal, birliğin ekimde, yetiştirmede ve ilaçlamada sağladığı desteğin kendilerini ürün yetiştirmeye teşvik ettiğini anlattı. Önal, ilk yıl 10 dönümle başladığını, hasat sonrası ürünün birliğe teslim edildiğini ve eleme işlemi sonrasında birliğin ürünü aldığını belirterek "Ürünüm elimde kalacak mı diye bir kaygımız yok" dedi.

Üreticiler, Guinness rekorunun getirdiği tanınırlığın talebi artıracağını ve ulusal market dağılımı sayesinde Kelkit şeker fasulyesinin ülke genelinde daha erişilebilir hale geleceğini düşünüyor. Yağışların hasadı bir miktar uzattığı ancak yakın zamanda ürünlerin market raflarına ulaşacağı bildirildi.

KELKİT İLÇESİNDE ŞEKER FASULYESİ HASADI SÜRÜYOR