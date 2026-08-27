Mezit Mahallesi'ndeki kavga silahla büyüdü: iki kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Olay, İnegöl'ün kırsal Mezit Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre Özal Ş. (33), daha önce tartışma yaşadığı üç kişiyle karşılaşınca sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında gruptaki bir kişinin elindeki şişeyle Özal Ş.'nin başına vurduğu ve bu darp sonucu Özal Ş.'nin yaralandığı belirtildi. Yaralanan kişi, olay yerinden ayrılarak evine gitti.

tüfekle geri dönüş ve açılan ateş:

Evine gidip tüfeğini aldığı belirtilen Özal Ş., yeniden olay yerine gelerek söz konusu üç kişiye doğru ateş açtı. Açılan ateşte tüfekten çıkan saçmaların Eren Ş. (19)'in başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet ettiği bildirildi.

müdahale, tedavi ve soruşturma:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, kavgaya müdahale ederek olayın daha fazla büyümesini engelledi.

Darp sonucu yaralanan Özal Ş. ile tüfek saçmalarıyla yaralanan Eren Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma ve incelemelerini başlattı; olayın çıkış nedeni, tarafların ifadeleri ve olay anındaki deliller değerlendiriliyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAVGADA BİR KİŞİ DARP EDİLİRKEN, OLAYIN DEVAMINDA TÜFEKLE ATEŞ AÇILMASI SONUCU BİR KİŞİ DE SAÇMALARIN İSABET ETMESİYLE YARALANDI.