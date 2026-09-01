Kemaliye’de 2026-2027 adli yılı resmen başladı

2026-2027 adli yılı açıldı

Kemaliye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayımlanan basın bülteninde, 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sürecinin 31 Ağustos itibarıyla sona erdiği ve ülke genelinde olduğu gibi Kemaliye Adliyesi'nde de 2026-2027 Adli Yılı'nın resmen başladığı duyuruldu.

Başsavcılığın öncelikleri:

Bültende, Kemaliye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temel amacının Anayasa ve yasaların verdiği sorumluluk bilinciyle; hukukun üstünlüğü, adalet, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden taviz vermeden vatandaşlara etkin, adil ve hızlı yargı hizmeti sunmak olduğu vurgulandı. Açıklamada, yargı hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtildi.

Yeni adli yılda beklentiler ve temenniler:

Adliyede görev yapan hakimler, cumhuriyet savcıları ve yargı personelinin yeni adli yılda görevlerini büyük bir özveriyle sürdüreceği kaydedildi. Bültende ayrıca yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefine işaret edilerek bunun, vatandaş güveni ve hukukun tesisi bakımından önemi vurgulandı.

Açıklamada yeni adli yılın adaletin tecellisine ve hukukun üstünlüğünün pekişmesine vesile olması temennisi ile hakim, cumhuriyet savcısı ve yargı personeli ile Erzincan Barosu mensubu avukatlar ve mülki idare amirleri için başarı, sağlık ve huzur dilekleri iletildi. Basın bülteni, yeni dönemin Kemaliye ve ülke için hayırlı olması temennisiyle kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

KEMALİYE’DE 2026-2027 ADLİ YILI BAŞLADI