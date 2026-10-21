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Kemer'de hayırsever çifte teşekkür töreni

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni yaptıran Orduvar ve Ülker Akman'a eğitime katkıları için teşekkür etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kemer'de hayırsever çifte teşekkür töreni

ziyaret programı:

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eşi Fikriye Topaloğlu ile birlikte, Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde hayırsever iş insanı Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman'ı ağırladı. Belediyenin yer tahsisiyle hayata geçirilen kreş, çiftin katkılarıyla eğitime kazandırılmıştı.

Topaloğlu, ziyarette Akman çiftine eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, öğrencilerle birlikte çiçek takdim etti. Karşılama sırasında kreşte çift için fotoğraflarının bulunduğu özel bir köşenin hazırlandığı bildirildi.

sınıf ziyaretleri ve etkinlikler:

Başkan Topaloğlu, Akman çifti ve kızlarıyla birlikte sınıfları dolaşıp öğrencilerle sohbet etti. Hem belediye yetkilileri hem de hayırsever aile çocuklarla yakından ilgilendi; ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti.

Kreşin yapım sürecine ilişkin Topaloğlu, daha önce Orduvar ve Ülker Akman'ı ziyaret ettiklerinde Kemer'e kreş ve gündüz bakımevi kazandırma taleplerini ilettiklerini belirterek, ziyaret sırasında alınan yanıtı aktardı: "Tamam hocam yapalım". Topaloğlu, "Kemer halkı adına Orduvar Akman ve eşi Ülker Akman'a çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerine sağlıklı ve huzurlu uzun ömür nasip etsin. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

hayırsever çiftin açıklamaları:

Hayırsever iş insanı Orduvar Akman, eşiyle her zaman bir okul yaptırma hayali olduğunu söyleyerek, "Biz ilk başta Çamyuva Mahallesi'ne okul yaptırmayı düşündük. Necati Başkan bizi ziyaret ettiğinde 'Kemer'e yaptıralım' dedi. Biz de tamam yapalım dedik ve gönülden gelerek okulu yaptırdık. Çok memnun olduk. Güzel de oldu. Buradaki çocukları da gördükten sonra daha da mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Ülker Akman ise, "Okuldaki öğrenciler de bizim bir torunumuz sayılır. Eşimle beraber her zaman hayalimizde bir okul veya yurt yaptırmak vardı. Necati Başkan sayesinde eşim de bu işe ön ayak oldu. Ben çok mutluyum. Çocuklar da çok mutlu" diyerek desteklerini sürdürme niyetlerini vurguladı.

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU, KEMER BELEDİYESİ ÜLKER-ORDUVAR AKMAN KREŞ VE GÜNDÜZ...

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU, KEMER BELEDİYESİ ÜLKER-ORDUVAR AKMAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’NDE HAYIRSEVER İŞ İNSANI ORDUVAR AKMAN VE EŞİ ÜLKER AKMAN’I AĞIRLADI. EĞİTİME SAĞLADIKLARI KATKILARDAN DOLAYI AKMAN ÇİFTİNE TEŞEKKÜR EDEN TOPALOĞLU, ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE ÇİÇEK TAKDİM ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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