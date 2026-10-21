Sınırda yakalanan DEAŞ sorumlusu Ahmet Kazancı mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Davaya ilişkin gelişmeler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalanan Ahmet Kazancı hakkında Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava başladı. İddianamede, Kazancı'nın 2023-2026 yılları arasında yaklaşık üç yıl boyunca DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü, örgütün kamplarında ve hücre evlerinde bulunduğu, silahlı faaliyetlerde yer aldığı ve örgüt hiyerarşisinde sorumlu düzeyde rol aldığı kaydedildi.

Savunma ve örgüt içindeki faaliyetleri:

Duruşmada savunma yapan Kazancı, 2023 yılında DEAŞ'a katılmak üzere önce İran'a, ardından Pakistan'a gittiğini anlattı. Kazancı, dağlık alandaki üs bölgesine götürüldüğünü, bir süre sonra şehirde medya alanında çalıştığını, Telegram'da paylaşımları arşivlediğini söyledi. Bir süre sonra tekrar dağa çıkarıldığını, daha sonra örgütteki Ebu Yasir'in yakalanmasının ardından örgütten kaçmak istediğini ve yardım alarak İran'dan kaçakçılar vasıtasıyla katırlarla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçtiğini belirtti.

İddianame ve ceza talebi:

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kazancı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede sanığın Afganistan ve Pakistan'daki yapılanmalara katıldığı, örgüt kamplarında ve hücre evlerinde faaliyet gösterdiği ve silahlı faaliyetlerde bulunduğu vurgulandı.

Mahkeme süreci ve tutukluluk kararı:

Duruşmada savunmasını sürdüren Kazancı, savunması boyunca birkaç kez etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ve pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATININ (MİT) TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’A YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA SINIR BÖLGESİNDE YAKALANAN ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLULARINDAN AHMET KAZANCI’NIN YARGILANMASINA BAŞLANDI. SANIK HAKKINDA 7 YIL 6 AYDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR.