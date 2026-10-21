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Zonguldak'ta çöküş ve kurtarma: üç katlı bina enkazında çalışmalar sürüyor

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta akşam bir üç katlı bina çöktü. Kenan Akçaarman yaralı çıkarıldı, Türkan için çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak'ta çöküş ve kurtarma: üç katlı bina enkazında çalışmalar sürüyor

Zonguldak'ta üç katlı bina çöktü

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokakta gerçekleşti. Bölgede daha önce kullanılmayan iki katlı bir binada kısmi göçük yaşanmış, binanın önündeki istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti. Akşam saatlerinde aynı bölgede üç katlı başka bir bina çöktü ve ihbar üzerine AFAD, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları ve ilk müdahale:

Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman, ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçaarman hastaneye kaldırıldı. Olayda evde üç kardeşin yaşadığı, çökme anında Kemal Akçaarman'ın evde bulunmadığı öğrenildi.

Enkaz altındaki kişi için arama sürüyor:

Diğer kardeş Türkan Akçaarman için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, enkaz altında kalan kişinin kurtarılması amacıyla bölgede arama ve müdahale faaliyetlerini sürdürüyor.

Zonguldak&#039;ta 3 katlı bina çöktü: 1 kişi kurtarıldı, enkaz altında kalan var

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: 1 kişi kurtarıldı, enkaz altında kalan var

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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