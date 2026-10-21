Konak operasyonunda 672 sikke, adli süreç başlatıldı

Konak'ta ele geçirilen sikkelere ilişkin gelişme

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 672 adet sikke ele geçirildi. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

operasyonun kapsamı:

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği baskında yapılan aramalar sonucunda toplam 672 adet sikke bulundu ve ele geçirildi.

soruşturma ve adli işlem:

Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İlgili birimler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında işlemler devam etmektedir.

İş yerinde yüzlerce sikke ele geçirildi