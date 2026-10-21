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Bakan Tekin'den Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyareti ve nikah daveti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 18 Kasım'daki kızının nikahına davet etmek üzere CHP Genel Merkezi'ni nezaket ziyareti kapsamında ziyaret etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bakan Tekin'den Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyareti ve nikah daveti

Ziyaretin kısa özeti:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Bakan Tekin, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya tarafından karşılandı ve görüşmenin temel amacının 18 Kasım günü yapılacak kızının nikahına davet olduğunu açıkladı.

Görüşmenin içeriği:

Tekin, görüşmeyi "bir nezaket ziyareti" olarak nitelendirdi ve ikili arasında konuşulanların ağırlıklı olarak özel ve ailevi konular olduğunu belirtti. Görüşme sırasında karşılıklı siyasi gündeme girilmediğini vurgulayan Tekin, Kılıçdaroğlu'nun daveti kabul ettiğini ve kızlarına mutluluk dilediğini aktardı.

Nezaket ve karşılıklı dilekler:

Bakan Tekin, toplantının samimi bir çerçevede geçtiğini ifade ederek, davetin kabul edilmesinden dolayı teşekkür etti. Tekin, Kılıçdaroğlu'nu aralarından görmekten mutluluk duyacaklarını da dile getirdi; görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Bakan Tekin: &quot;Genel Başkanımızı kızımın nikahına davet etmek için geldim&quot;

Bakan Tekin: "Genel Başkanımızı kızımın nikahına davet etmek için geldim"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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