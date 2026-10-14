Kemer'de kışa hazırlık: mazgallar temizlendi, kırıklar yenilendi

çalışmanın amacı ve kapsamı:

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yaşanabilecek su taşkınları ve birikintilerin önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde yürüttükleri mazgal temizliği çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında mazgal giderlerinde biriken atıklar ve tıkanıklıklar temizlendi, kullanıcı kaynaklı kırıklar ile zamanla aşınan mazgallar yenileriyle değiştirildi.

uygulama ve risk azaltma:

Belediye ekipleri, yağışlı dönemler öncesinde mazgal kapaklarını kontrol ederek tıkanıklık oluşturan atıkları uzaklaştırdı ve suyun tahliyesini kolaylaştıracak şekilde temizlik işlemlerini gerçekleştirdi. Yapılan bakımın temel hedefi, yağmur sularının giderlere daha rahat ulaşmasını sağlayarak olası taşkın riskini azaltmaktır.

başkan yardımcısının değerlendirmesi:

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, çalışmaların tamamlandığını ifade ederek, "Kış ayları öncesinde tüm tedbirlerimizi aldık. İlçemizde herhangi bir su taşkını veya diğer olumsuz durumların yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Top, bakım ve yenileme işlemlerinin planlı şekilde takip edileceğini belirtti.

Çalışmalar, kış mevsimi boyunca ilçe genelinde yağış kaynaklı olumsuzlukların önlenmesi amacıyla düzenli olarak izlenecek ve ihtiyaç duyulan noktalarda müdahaleler gerçekleştirilecektir.

KEMER BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE MAZGALLARI TEMİZLEDİ