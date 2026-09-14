Kemerkaya'da servis iptali velileri meydana döktü

Köyde taşımalı eğitim sağlanamadı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte taşımalı eğitim hizmeti bu yıl yapılamadı. Veliler, servisin ihale eksikliği nedeniyle iptal edildiğini öğrenince köy meydanında bir araya geldi. Daha önce her yıl sağlanan servis imkanının bu yıl olmaması ailelerde belirsizlik ve endişe yarattı.

Velilerin talepleri:

Köy meydanında konuşan Hacer Karataş, devletin yıllardır sunduğu taşımalı eğitimin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Karataş, çocuklar için ya özel servis tutmak ya da yurda yerleştirme seçeneklerinin öne sürüldüğünü belirtti ve çoğu ailenin çocuklarını yurda vermek istemediğini söyledi. Karataş, 13-14 yaşındaki çocukların ailelerinden uzaklaştırılmasının doğru olmadığını ifade ederek, çocukların evden gelip gitmesini istediklerini bildirdi.

Yetkililerle yapılan başvurular sonuçsuz kaldı:

Köyde 75-80 civarında öğrencinin aynı durumda olduğunu belirten Hasan Yıl, Afyonkarahisar genelinde diğer köy ve kasabalara servis verilirken yalnızca Kemerkaya'ya servis sağlanmadığını söyledi. Yıl, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valiliğe başvurduklarını; 75 veli olarak kapı kapı dolaştıklarını, ancak yetkililerin sadece 'yurda yerleştirdik' diyerek konuyu kapattığını ve "tüm kapılar yüzümüze kapandı" diye konuştu.

Veliler, özel servis maliyetinin köylünün bütçesini aştığını, ekonomik koşulların göz önünde bulundurulmasını istiyor. Pazar alanında toplanan kalabalık, "Hakkımız olan servisi istiyoruz" sloganları atarak acil çözüm talep etti. Veliler, mağduriyet giderilene kadar taleplerinin takipçisi olacaklarını belirtti.

Afyonkarahisar'da ‘taşımalı eğitim' sıkıntısı