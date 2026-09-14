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Yargı hizmetlerinin verimliliği masaya yatırıldı: HSK Eskişehir'de

HSK Genel Sekreteri Ahmet Uğuz ile Yardımcısı Mustafa Tünay, Eskişehir Adliyesinde hakim ve cumhuriyet savcılarının görüşlerini dinleyip yargı süreçlerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 20:14

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 20:15

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EDİTÖR: Emre Koç

Yargı hizmetlerinin verimliliği masaya yatırıldı: HSK Eskişehir'de

HSK heyeti Eskişehir adliyesinde

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreteri Ahmet Uğuz ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tünay çalışma ziyareti kapsamında Eskişehir Adliyesini ziyaret etti. Ziyaret boyunca heyet, adliye yönetimi ve yargı mensuplarıyla bir araya gelerek yerel uygulamalarda karşılaşılan hususları değerlendirip görüş alışverişinde bulundu.

görüşmelerin kapsamı:

Uğuz ve Tünay, görüşmelerinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, cumhuriyet başsavcı vekilleri ile mahkeme başkanlarıyla ayrı ayrı temaslarda bulundu. Yapılan görüşmelerde adli hizmetlerin akışı, idari ihtiyaçlar ve sahada tespit edilen öncelikli konular ele alındı.

toplantı ve alınan notlar:

Programın devamında Yunus Emre Konferans Salonunda hâkim ve cumhuriyet savcılarının katılımıyla düzenlenen toplantıda heyet, yargı mensuplarının görüş, talep ve önerilerini dinledi. Sorular yanıtlanırken, yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik istişareler yapıldı. Toplantıda ayrıca Yargının Etkinliği Bürosunun çalışmalarını aktif şekilde sürdüreceği, yargı süreçlerinin işleyişine dair konuların yakından takip edilerek uygulamadaki hususların değerlendirilmesine katkı sunulacağı vurgulandı.

Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sonlandırıldı.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) GENEL SEKRETERİ AHMET UĞUZ VE GENEL SEKRETER YARDIMCISI MUSTAFA...

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) GENEL SEKRETERİ AHMET UĞUZ VE GENEL SEKRETER YARDIMCISI MUSTAFA TÜNAY, ESKİŞEHİR ADLİYESİNİ ZİYARET EDEREK YARGI MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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