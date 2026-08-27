Mollakara altın madeni 5 yılda 17 tona yakın üretimle cari dengeye 2,5 milyar dolar katkı sağlayacak

Mollakara yatırımının ekonomik ölçeği:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'daki Mollakara Altın Madeni tesisinin açılış töreninde yatırımın ekonomik önemini vurgulayarak projenin 5 yıllık dönemde yaklaşık 17 tona yakın altın üreteceğini açıkladı. Tesis 250 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirildi ve üretim takvimi doğrultusunda bu yıl için yaklaşık 1 ton, gelecek yıl için 3 ton ve sonraki yıllarda yıllık yaklaşık 3 ton üretim hedefleniyor.

Mollakara ile birlikte Türkiye'nin mevcut yıllık altın üretimi yaklaşık 30 tondan 33 tona yükselecek; Yılmaz bu artışın tek başına ülke üretimini yaklaşık %10 oranında iyileştireceğini belirtti. Sahaya özel olarak yapılan çalışmaların ardından, yaklaşık 18 yıllık arama, etüt, fizibilite ve mühendislik sürecinin üretime geçtiği ifade edildi. Projede 16 Haziran itibarıyla açık ocak üretimine başlandığı ve 16 Temmuz'da ilk altın dökümünün yapıldığı kaydedildi.

cari denge ve ithalat azaltımı:

Yılmaz, yerli altın üretiminin artırılmasının Türkiye'nin cari dengesine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı. Mollakara'da 5 yılda çıkartılacak altının bugünkü fiyatlarla yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde olduğunu söyleyerek, tesisin cari açığın düşmesine önemli bir katkı sunacağını belirtti.

Konuşmasında, altın ithalatının petrol ve enerji kalemlerinden sonra cari açıkta önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Yılmaz, ülke içindeki altın tasarruflarının daha fazla ekonomik sisteme kazandırılmasının gerekliliğini dile getirdi. Bu perspektif, yerli üretimin artmasının dışa bağımlılığı azaltma ve döviz çıkışını sınırlama açısından stratejik değer taşıdığını ortaya koyuyor.

güvenlik süreçleri ve bölgesel mesajlar:

Yılmaz, toplumsal barış ve güvenlik süreçlerine ilişkin değerlendirmelerinde, TBMM'den 467 oyla kabul edilen kanunun ardından ilgili kurumların uygulamaları sürdürdüğünü belirtti. Silahların bırakılması ve tasfiye süreçlerinin tamamlanmasının ardından kanunda yer alan diğer maddelerin hayata geçirileceğini, sahadaki gelişmelerin kurumlar ve güvenlik birimleri tarafından sıkı şekilde takip edildiğini söyledi ve "Bizim hedefimiz bu hayırlı süreci en hızlı şekilde tamamlamaktır" ifadesini kullandı.

Suriye gündemine de değinen Yılmaz, SDG/YPG'nin kendisini feshettiğini ilan etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve Türkiye'nin hedefini "terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" sözleriyle özetledi. Yılmaz ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve milli birliğine saygı gösteren; farklı kimliklerin kapsayıcı yönetim anlayışıyla bir arada yaşadığı istikrarlı bir yapı isteğini yineledi.

Bölgesel iş birliği çerçevesinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan savunma anlaşmalarına işaret eden Yılmaz, bölgesel iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da genişleyeceğini söyledi. Bölgenin uzun yıllar dış müdahaleler ve çatışmalar nedeniyle kaynaklarını halkının refahına yeterince aktaramadığını vurgulayarak, "Bu bölgenin kaynakları kendi insanı için kullanılsın" çağrısında bulundu.

madencilikte teknoloji ve gençlik odaklı adımlar:

Yılmaz, küresel rekabette kritik minerallere yönelik talebin arttığına dikkat çekerek madencilikte yapay zekâ, otonom sistemler ve ileri arama-işleme teknolojilerinin önemine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Teknoloji Hamlesi'nin madencilik dahil ekonominin stratejik alanlarına taşınacağını belirten Yılmaz, Ar-Ge yatırımlarının artırılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Madencilik alanında gençleri teknoloji geliştirmeye teşvik edecek somut adımlardan bahseden Yılmaz, ilk kez TEKNOFEST kapsamında madencilik yarışmalarının düzenleneceğini açıkladı. Bu uygulamanın gençlerin yeni teknolojileri, otonom sistemleri ve yerli çözüm üretimini hızlandıracağı beklentisi paylaşıldı. Yılmaz, teknolojik bağımsızlığın ülke bağımsızlığı için kritik olduğunu vurgulayarak, savunma sanayii başta olmak üzere yerli teknolojinin önemine dikkat çekti.

Resmi açıklamalar, Mollakara projesinin ekonomik, stratejik ve teknolojik boyutlarını bir arada ele alırken; üretim takvimi, cari dengedeki etkisi, bölgesel güvenlik beklentileri ve madencilikte gençlik-AR-GE odaklı dönüşümün önümüzdeki dönemde dikkatle izleneceğini gösteriyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, KONUŞMA YAPTI.