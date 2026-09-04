Uşak'ta mahalle konağında uygun fiyatlı kadın kuaförü açıldı

Halk Kadın Kuaförü hizmete girdi

Uşak Belediyesi, kadınların kişisel bakım hizmetlerine daha rahat ve ekonomik koşullarda ulaşabilmesi amacıyla Dikilitaş Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağı'nda Halk Kadın Kuaförü'nü hizmete açtı. Açılış töreniyle kullanıma alınan merkez, sosyal belediyecilik yaklaşımının somut bir uygulaması olarak tanımlandı.

Hizmet ve çalışma saatleri:

Merkezde kadınlara saç kesimi, saç yıkama, kaş-bıyık alımı ve fön gibi temel kişisel bakım hizmetleri sunulacak. Hizmetlerden özellikle dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla yararlanabilmesi hedefleniyor. Merkez, pazar günleri hariç hafta içi ve cumartesi 10.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak.

Belediyecilik anlayışı ve hedef:

İlçe yönetimi, sosyal belediyecilik kapsamında kadınların günlük yaşamına doğrudan dokunan hizmetler sunmayı önceliklendirdi. Uşak Belediye Başkan Vekili Av. Hatice Terekeci Özkan, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu vurgulayarak, kadınlara yönelik erişilebilir ve eşit hizmet alanları oluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Halk Kadın Kuaförü projesi, yerel yönetimin kent içindeki sosyal hizmet ağını genişletme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve benzer uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

UŞAK BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARIN KİŞİSEL BAKIM HİZMETLERİNE DAHA UYGUN KOŞULLARDA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA HALK KADIN KUAFÖRÜ HİZMETE AÇILDI.