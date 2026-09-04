Dolar 48,4358 +0,05%
Euro 56,2865 -0,03%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.986,12 -1,18%
EUR/USD 1,1627 -0,03%
Brent Petrol 95,48 -0,04%
--°

Uşak'ta mahalle konağında uygun fiyatlı kadın kuaförü açıldı

Uşak Belediyesi, Dikilitaş Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağı'nda hizmete giren Halk Kadın Kuaförü ile kadınlara uygun fiyatlı kişisel bakım sunuyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Uşak'ta mahalle konağında uygun fiyatlı kadın kuaförü açıldı

Halk Kadın Kuaförü hizmete girdi

Uşak Belediyesi, kadınların kişisel bakım hizmetlerine daha rahat ve ekonomik koşullarda ulaşabilmesi amacıyla Dikilitaş Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağı'nda Halk Kadın Kuaförü'nü hizmete açtı. Açılış töreniyle kullanıma alınan merkez, sosyal belediyecilik yaklaşımının somut bir uygulaması olarak tanımlandı.

Hizmet ve çalışma saatleri:

Merkezde kadınlara saç kesimi, saç yıkama, kaş-bıyık alımı ve fön gibi temel kişisel bakım hizmetleri sunulacak. Hizmetlerden özellikle dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla yararlanabilmesi hedefleniyor. Merkez, pazar günleri hariç hafta içi ve cumartesi 10.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak.

Belediyecilik anlayışı ve hedef:

İlçe yönetimi, sosyal belediyecilik kapsamında kadınların günlük yaşamına doğrudan dokunan hizmetler sunmayı önceliklendirdi. Uşak Belediye Başkan Vekili Av. Hatice Terekeci Özkan, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu vurgulayarak, kadınlara yönelik erişilebilir ve eşit hizmet alanları oluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Halk Kadın Kuaförü projesi, yerel yönetimin kent içindeki sosyal hizmet ağını genişletme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve benzer uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

UŞAK BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARIN KİŞİSEL BAKIM HİZMETLERİNE DAHA UYGUN KOŞULLARDA...

UŞAK BELEDİYESİ TARAFINDAN KADINLARIN KİŞİSEL BAKIM HİZMETLERİNE DAHA UYGUN KOŞULLARDA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA HALK KADIN KUAFÖRÜ HİZMETE AÇILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Toprağın emekçisine mazot desteği tamamlandı
images

İncirde katma değer yolu ihracattan geçiyor
images

Yalova OSB'de istihdam garantili CNC tezgâh operatörlüğü kursu başladı
images

Verim ve katma değer önceliğiyle gıda arz güvenliği hedefleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dernek şubelerine kurşun sıkan iki şüpheli yakalandı

Yüreğir'de başkan vekilliği mahkeme kararıyla Tarık Özünal'a geçti, CHP itirazı sürdürüyor

Milas'ta okulların yeni yerleşim planı eğitimi zorluyor

Antalya'da eş zamanlı operasyon: suç örgütlerini öven 10 şüpheli yakalandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı