Toprağın emekçisine mazot desteği tamamlandı

Denizli genelinde kapsamlı mazot desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan girdi maliyetlerinin üreticiler üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla başlattığı Üreticilere Mazot Desteği Projesini tamamladı. Kent genelinde toplam 10 bin 66 üreticiye 704 bin 880 litre mazot desteği sağlandı. Proje, aile işletmelerini korumayı ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefledi.

Dağıtım süreci ve final töreni:

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma, üç haftalık planlama çerçevesinde 17 ilçede hak sahiplerine mazot destek kartlarının ulaştırılmasıyla gerçekleşti. Dağıtım programının finali, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle yapıldı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, daire başkanları ve çok sayıda üretici katıldı.

Başkan Çavuşoğlu'nun mesajı:

Törende konuşan Başkan Çavuşoğlu, çiftçilerin alın terine sahip çıkmanın belediyenin temel görevlerinden biri olduğunu vurguladı: "Çiftçimizin, üreticimizin alın terine sahip çıkmayı en temel görevimiz olarak görüyoruz." Çavuşoğlu, artan girdi maliyetlerinin üreticilerin belini bükmesine izin verilmeyeceğini belirterek, desteğin üretim maliyetlerine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Ayrıca yerel yönetimin yalnızca tarımsal alanda değil sosyal belediyecilikte de vatandaşın yanında olduğuna değinen Çavuşoğlu, kreşlerden beslenme desteklerine kadar yürütülen projeleri örnekleyip şehrin kaynaklarının halka emanet olduğunu söyledi.

Diğer yetkililerin değerlendirmeleri ve saha çalışması:

Hamdi Gemici, artan maliyetler karşısında yerel desteğin önemini vurgulayarak projenin üreticilerin mazot yükünü hafiflettiğini belirtti: "Üreticimizin ayakta kalması, toprağını işlemeye devam etmesi bugün artık çok daha önemli hale gelmiştir."

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu ise saha çalışmasının başlangıcından itibaren çiftçilerin yanında olduklarını ve desteğin planlı, koordineli şekilde tamamlandığını söyledi.

Final dağıtımı ve kart kullanımı:

Final programında Merkezefendi ilçesinde 205 üreticiye 13 bin 500 litre, Pamukkale ilçesinde 502 üreticiye 35 bin 60 litre olmak üzere toplam 707 üreticiye 48 bin 610 litre mazot desteği verildi. Törende kadın üreticilere sahnede temsili kart teslimi yapıldı.

Hak sahiplerine verilen Mazot Destek Kartları ile üreticiler kendilerine tanımlanan miktarı ister tek seferde ister parçalı olarak kullanabilecek. Kartların kullanım süresi 13 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.

Belediye yetkilileri, projenin üretime devam eden aile işletmelerine can suyu olmasını ve tarımsal üretimin sürekliliğine katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ARTAN GİRDİ MALİYETLERİ KARŞISINDA ÜRETİCİLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK VE TARIMSAL ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ "ÜRETİCİLERE MAZOT DESTEĞİ PROJESİ"Nİ BAŞARIYLA TAMAMLADI. DENİZLİ GENELİNDE TOPLAM 10 BİN 66 ÜRETİCİYE 704 BİN 880 LİTRE MAZOT DESTEĞİ SAĞLANDI.