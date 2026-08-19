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Kepez'de park halindeki Tofaş yanarak kül oldu, iş yeri zarar gördü

Kepez'de iş yeri önüne park edilen 20 ALN 529 plakalı Tofaş, öğle saatlerinde çıkan yangında küle döndü; itfaiye alevleri söndürdü, iş yeri zarar gördü.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 15:25

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kepez'de park halindeki Tofaş yanarak kül oldu, iş yeri zarar gördü

olayın gelişimi:

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kepez Mahallesi Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi Hurdacılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yeri önüne park edilen 20 ALN 529 plakalı Tofaş marka araç, öğlen saatlerinde sürücü tarafından dumanlar yükseldiği fark edilerek bulundu.

Araç sahibi Abdullah Ç. ve arkadaşları, yangına ilk anda müdahale etmeye çalıştı ancak çabalar sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

müdahale ve sonuç:

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ve araç üzerinde soğutma çalışması yapıldı.

Yangının yoğun ısısı nedeniyle aracın önünde park halinde bulunan iş yerinin camları kırıldı; ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın bitişikteki iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Yangın sonrası bölge güvenlik şeridine alınırken, araç sahibi söndürme çalışmasını çaresizce izledi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE SAHİBİNİN SABAH SAATLERİNDE İŞYERİ ÖNÜNE PARK ETTİĞİ ARAÇ ÇIKAN...

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE SAHİBİNİN SABAH SAATLERİNDE İŞYERİ ÖNÜNE PARK ETTİĞİ ARAÇ ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ. ARAÇ SAHİBİ İTFAİYE EKİPLERİNİN SÖNDÜRME ÇALIŞMASINI ÇARESİZ GÖZLERLE İZLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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