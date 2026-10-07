Feder 40. yılını kutladı, gençleri merkeze koymayı hedefliyor

feder 40. yıl balosu faruk ilgaz tesisleri'nde gerçekleşti

Fenerbahçeliler Derneği (FEDER) 40. yaşını Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen baloyla kutladı. Gecede Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, FEDER üyeleri ve davetliler hazır bulundu.

kutlama ve başkanın mesajı:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gecede FEDER Başkanı Kenan Güler söz aldı. Derneğin kuruluşundan itibaren yürüttüğü faaliyetleri özetleyen Güler, derneğin bir fidan gibi başladığını ve bugün sarı-lacivert sevgisinin kök saldığı büyük bir çınara dönüştüğünü vurguladı. Güler, derneğin yolculuğunu şöyle anlattı:

Tam 40 yıl önce küçük bir fidan, bugün sarı-lacivert sevdaya kök salmış büyük bir çınara dönüştü. 40 yıl dile kolay; içinde emek var, sadakat var, dostluk var, mücadele var. Her şeyden önemlisi hiç eksilmeyen Fenerbahçe sevgisi var. Bizim hikayemiz vazgeçmemenin hikayesidir. Fenerbahçe ihtiyaç duyduğunda sorumluluk almaktan kaçınmayan büyük bir aile olduk. FEDER, en güçlü örneklerinden birini 3 Temmuz sürecinde göstermiştir. FEDER o günlerde kulübünün yanında durmuş, Fenerbahçe camiasının birlik içinde hareket etmesini sağlamıştır. Bugün sadece geçmişimizle gurur duymamız yetmez, önümüzde yeni bir 40 yıl var. Yeni 40 yıl bu gece başlıyor. Hedefimiz FEDER’i daha güçlü, daha kurumsal, daha üretken bir yapı haline getirmek, gençlerimizi bu büyük ailenin merkezine koymak ve Fenerbahçe sevgisini o kurumsal paydaya dönüştürmektir

3 Temmuz vurgusu ve divan başkanının değerlendirmesi:

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuşmasında derneğin 3 Temmuz sürecindeki duruşuna dikkat çekti ve FEDER'in o dönemde kulübün yanında olduğunu belirtti. Mosturoğlu, derneği 120 yıllık kulüp tarihinin tanığı olarak niteleyerek şunları söyledi:

120 yıllık kulüp tarihimizin 40 yılına şahitlik etmiş ilk taraftar derneği. İsmiyle büyük beğeni ve gıpta edilen Fenerbahçe derneği. Çok önemli bir dernek. En önemlisi tribünde omuz omuza oluşu. Tribün arkadaşları çok çok önemli. Kitle olarak en büyük taraftar derneği ve en büyük üye derneği oluşu. 3 Temmuz sürecinde bütün duruşmalarda Fenerbahçe’nin büyüklüğünü, onurunu yaşadık. En büyük desteği FEDER ailesi verdi

etkinlik programı ve müzik:

Gecede Fenerbahçe marşları çalındı, katılımcılar dalgalandırdıkları sarı-lacivert bayraklarla salona renk kattı. Halk oyunları gösterisi ve konserle devam eden programda konuklar keyifli anlar yaşadı. FEDER'in 40. Yıl Balosu, finalde sahne alan Ercan Saatçi ile nostaljik bir kapanış yaptı; Saatçi 1990'ların popüler şarkılarını seslendirdi.

FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ (FEDER), 40. YIL BALOSU, FENERBAHÇE FARUK ILGAZ TESİSLERİ’NDE KUTLANDI. GECEYE FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI ŞEKİP MOSTUROĞLU, FENERBAHÇE BAŞKANI AZİZ YILDIRIM, FEDER ÜYELERİ VE DAVETLİLER KATILDI.