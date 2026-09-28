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Keşan'da otluk alanda oyun yangına dönüştü, itfaiye son anda müdahale etti

Edirne Keşan'da 6 yaşındaki çocuğun otluk alanda ateşle oynaması sonucu başlayan yangın rüzgarla yayıldı; itfaiye kısa sürede söndürdü.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Keşan'da otluk alanda oyun yangına dönüştü, itfaiye son anda müdahale etti

yangının çıkışı ve ihbar süreci:

Edirne'nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Sibel Sokak yakınlarındaki otluk alanda, 6 yaşındaki bir çocuğun ateşle oynaması sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve çevrede paniğe yol açtı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin bir evin duvarına ulaşmasını engelledi. Ekiplerin zamanında ve koordineli çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

hasar ve yerel etkiler:

Müdahale sayesinde çevredeki yapıların alevlere teslim olmasının önüne geçildi; ancak bir evin kömürlüğünde hasar meydana geldi ve bahçede bulunan kışlık odunlar zarar gördü. Olayla ilgili verilen bilgiler, yangının bir oyun sırasında başladığını belirtiyor ve ek bir can kaybı ya da yaralanma bilgisinden bahsedilmedi.

KEŞAN’DA ATEŞLE BAŞLAYAN OYUN YANGINA DÖNÜŞTÜ

KEŞAN’DA ATEŞLE BAŞLAYAN OYUN YANGINA DÖNÜŞTÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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