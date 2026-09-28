Tekkeköy'de Köyden Bilime sergisi tamamlandı

Kapanış sergisi düzenlendi:

Samsun Üniversitesi öncülüğünde yürütülen TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Destek Programı kapsamındaki Köyden Bilime: Yerel Kültür ve Doğa Temelli Bilim ve Keşif Atölyeleri projesi, Tekkeköy Büyüklü İlkokulu'nda gerçekleşen kapanış sergisiyle tamamlandı. Üç gün süren program boyunca öğrencilerin doğa, kültür, sanat ve bilim temalı çalışmalarından oluşan ürünler ziyaretçilere sunuldu.

Proje ekibi ve katılımcılar:

Proje yürütücülüğünü yapan Doç. Dr. Mücahit Yıldırım başkanlığındaki ekipte 7 akademisyen ve 4 rehber yer aldı. Toplamda yaklaşık 130 öğrenci ve 20 veli ile bir araya gelinen programda, katılımcılar 12 farklı etkinlik ve atölyede çalışmalarını gerçekleştirdi.

Atölyeler ve sergideki çalışmalar:

Üç günlük sürede düzenlenen 12 atölyede öğrenciler, sanatsal kil ve ahşap ürünler, fotoğraf, resim, poster, kroki ve gözlem defterleri hazırladı. Kapanış sergisinde bu üretimler okul koridorlarında ve sergi alanında sergilendi; katılımcılar ve davetliler ürünleri inceleme fırsatı buldu.

Yerel iş birliği ve gelecek planları:

Program sırasında konuşan Doç. Dr. Mücahit Yıldırım, üniversite, eğitim kurumları ve toplum arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak benzer çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ise kırsal bölgelerdeki öğrencilere sağlanan fırsatlara dikkati çekti. Büyüklü İlkokulu Müdürü Ali Akyıldız da okul olarak projeye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, ziyaretçilerin sergi alanını gezmesi ve öğrencilerin üretimlerinin paylaşılmasının ardından sonlandırıldı.

SINIF ORTAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER